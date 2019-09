PS-Spolu opätovne ponúkla strane Za ľudí koalíciu

Na snímke hosť snemu, predseda strany Spolu - občianska demokracia Miroslav Beblavý počas prejavu na ustanovujúcom sneme strany „Za ľudí" v Košiciach 28. septembra 2019. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 28. septembra (TASR) – Koalícia Progresívne Slovensko (PS)-Spolu ponúka novovzniknutej strane Za ľudí rokovanie o predvolebnej spolupráci a uzatvorenie koaličnej dohody. Na sobotňajšom ustanovujúcom sneme strany Za ľudí v Košiciach to uviedol predseda Spolu-OD Miroslav Beblavý.Opätovnú ponuku na spoluprácu zdôvodnil tým, že dôležitejšie ako súčet opozičných percent bude v nasledujúcich voľbách to, aby mandát zostaviť vládu dostal subjekt, ktorý reprezentuje skutočnú zmenu k lepšiemu.vyzval Beblavý na sneme, na ktorom si členovia strany Za ľudí volia svojho predsedu, podpredsedov a členov predsedníctva. Rovnako schvaľujú aj volebný program strany, s ktorým pôjdu do budúcoročných parlamentných volieb.Mimoparlamentnú stranu, ktorej lídrom je exprezident Andrej Kiska, zaregistrovalo Ministerstvo vnútra SR 2. septembra.