Vojvodkyňa Meghan navštívila miesto, kde znásilnili a zabili študentku

Meghan, vojvodkyňa zo Sussexu, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kapské Mesto 28. septembra (TASR) - Vojvodkyňa zo Sussexu Meghan súkromne navštívila v Kapskom Meste miesto, kde v auguste znásilnili a zavraždili 19-ročnú študentku z Juhoafrickej republiky (JAR). Manželka princa Harryho chcela týmto činom vyjadriť solidaritu s obeťami násilia v tejto krajine, ktorá je pre život žien jednou z najnebezpečnejších na svete, píše v sobotu agentúra AFP.Bývalá americká herečka Meghan Markleová zavesila na pamätník, ktorý vznikol priamo na mieste brutálnej vraždy, žltú stužku. Uyinene Mrwetyanaová, ktorá v pobrežnom Kapskom Meste študovala na univerzite, bola na tomto mieste znásilnená a zavraždená.Meghan pamätník navštívila v súkromí bez ohlásenia ešte v uplynulom týždni. Pár zverejnil na svojom účte na sociálnej sieti Instagram v sobotu fotografiu s Meghan a pridal odkaz. Okrem iného sa v ňom píše, že návšteva "miesta tejto tragickej smrti bola pre vojvodkyňu osobne veľmi dôležitá". Meghan sa taktiež stretla s matkou zabitej študentky a vyjadrila jej sústrasť.Zabitie obľúbenej tínedžerky, medzi kamarátmi známej ako Nene, vyvolalo v Juhoafrickej republike vlnu protestov a odporu proti násiliu páchanom na ženách a dievčatách. Demonštranti žiadajú od vlády, aby sa zasadila viac za ochranu žien a postihovala páchateľov.Agentúra AFP doplnila, že podľa oficiálnych štatistík sužuje JAR rozšírené násilie páchané na ženách s tým, že denne v krajine zaevidujú 137 sexuálnych trestných činov. Iba v auguste bolo zabitých viac ako 30 žien vlastnými manželmi.Meghan, ktorá je známou aktivistkou za práva žien, je v Juhoafrickej republike v rámci desaťdňového afrického turné s manželom Harrym a synom Archiem.Vojvoda i vojvodkyňa zo Sussexu obaja vyjadrili podporu prebiehajúcemu hnutiu proti násiliu páchanom na miestnych ženách hneď po príchode do krajiny.Meghan a Archie ostali v JAR, zatiaľ čo Harry sa z poverenia britskej diplomacie vydal do Botswany, Angoly a Malawi. Vojvodkyňa medzičasom podnikla niekoľko súkromných stretnutí v záujme "hlbšieho pochopenia situácie". Harry sa k rodine pridá v nasledujúcom týždni a do Londýna sa spoločne vrátia 2. októbra.