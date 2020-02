PS/Spolu podáva trestné oznámenie na niektorých členov vlády, dôvodom 13. dôchodok aj vyššie prídavky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.2.2020 - Koalícia strán Progresívne Slovensko/Spolu – občianska demokracia (PS/Spolu) podáva trestné oznámenie na niekoľkých členov vlády za zneužitie právomocí verejného činiteľa a z marenia úlohy verejným činiteľom. Po podaní trestného oznámenia na Generálnej prokuratúre SR to povedal predseda Spolu Miroslav Beblavý.Podľa neho sa toho dopustili tí členovia vlády, ktorí v stredu dopoludnia schválili návrhy zákonov o trinástom dôchodku, prídavkoch na dieťa a diaľničných známkach. Beblavý zdôraznil, že schválením týchto návrhov dvojnásobne porušili zákon.„Keď obyčajný človek poruší zákon, tak nikoho nezaujíma, či má nejaký úmysel alebo robí len predvolebnú korupciu. Každopádne za to musí pykať. Členovia vlády sú zjavne zvyknutí na to, že oni keď niečo urobia, tak tie dôsledky znášať nemusia. Stačí, keď vyhrajú ďalšie voľby alebo sa vyvodí politická zodpovednosť,“ povedal Beblavý.Poukázal na to, že po schválení týchto zákonov bude mať od Slovenska horšie verejné financie spomedzi členských štátov Európskej únie už iba Rumunsko. „Trestnoprávna zodpovednosť však nie je iba na členoch vlády, ale aj na poslancoch parlamentu, ktorí v tejto veci zvolávajú mimoriadnu schôdzu Národnej rady SR,“ dodal Beblavý.