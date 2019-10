PS-Spolu predstavili návrhy Lex Hačšák

Na archívnej snímke (vľavo) Miroslav Beblavý a Michal Truban. Foto: TASR Jaroslav Novák Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 23. októbra (TASR) – Zákaz krížového vlastníctva v zdravotníctve, teda zákaz vlastniť sieť lekární, poisťovňu aj zdravotnícke zariadenie, ale aj snaha vylúčiť vlastníctvo média a zároveň obchodovanie so štátom. O tom je dvojica návrhov zákonov Lex Haščák, ktoré v stredu predstavila koalícia PS-Spolu. Návrhy na obmedzenie moci oligarchov chce predložiť v decembri do parlamentu. Finančná skupina Penta ich vníma ako predvolebný populistický nezmysel neriešiaci problémy.Lex Haščák v oblasti zdravotníctva má predchádzať tomu, aby ekonomicky silné skupiny získali v tomto rezorte silné postavenie a mohli ovplyvňovať pravidlá. Zabrániť má tomu, aby nebolo možné vlastniť zároveň sieť lekární, poisťovňu a veľké zdravotnícke zariadenia. Vlastníci si budú musieť vybrať, ktorú časť podnikania si nechajú a ktorú do dvoch rokov predajú. Počas prechodného obdobia, kým sa rozhodnú, budú mať poisťovne, poskytovatelia a lekárne povinnosť ponúknuť zmluvu s rovnakými podmienkami aj iným subjektom. Všetky zmluvy majú byť zverejnené na jednom portáli.Návrh Lex Haščák v médiách charakterizuje prípady konfliktov záujmov, napríklad ak majiteľ médií bude majiteľom spoločnosti, ktorá opakovane a vo veľkom rozsahu využíva verejné zdroje. Týka sa to napríklad tých, ktorí vlastnia správcovské firmy v dôchodkových pilieroch, podnikateľov v zdravotníctve či tých, ktorí majú dlhodobé a vysoké zmluvy s verejným inštitúciami, ako v prípade diaľničného mýta.Kľúčovú úlohu pri vymáhateľnosti oboch zákonov má zohrávať inštitút konečného užívateľa výhod, teda protischránkový zákon. Konanie o riešení konfliktu záujmov vlastníkov médií bude viesť Protimonopolný úrad (PMÚ) SR.Prezentovaný návrh vníma Penta ako súčasť predvolebnej kampane a populistický nezmysel, ktorý nerieši súčasne problémy slovenského zdravotníctva. Podľa hovorcu Gabriela Tótha sa navrhujú opatrenia na základe udalostí spred takmer 15 rokov, ktoré však neriešia súčasné problémy a ohrozujú investície.skonštatoval Tóth.Spoločnosť vo svojej reakcii poukazuje na to, že platby zdravotnej poisťovne Dôvera do siete nemocníc a polikliník Svet zdravia a ProCare sú buď na úrovni alebo dokonca ešte nižšie ako sumy, ktoré dostávajú nemocnice od zvyšných poisťovní. Investície spoločnosti v oblasti zdravotníctva by mali dosiahnuť takmer pol miliardy eur.