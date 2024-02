PS vyzýva Pellegriniho a Suska, aby zabezpečili vyhlásenie novely Trestného zákona v Zbierke zákonov

Schválenie novely ich súrilo

20.2.2024 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) vyzýva predsedu parlamentu Petra Pellegriniho a ministra spravodlivosti Borisa Suska, aby bezodkladne zabezpečili vyhlásenie novely Trestného zákona v Zbierke zákonov.Snaha vládnej koalície zabrániť Ústavnému súdu rozhodnúť predtým, ako novela nadobudne účinnosť, iba dokazuje, ako veľmi sa rozhodnutia súdu boja. Vyhlásila to podpredsedníčka PS a poslankyňa Národnej rady SR Lucia Plaváková „Schválenie novely im tak veľmi súrilo, že ju pretláčali v skrátenom legislatívnom konaní a obmedzovali rozpravu. Neexistuje dôvod, aby teraz naťahovali jej zverejnenie. Je úplne jasné, že tak robia iba preto, aby zamedzili rozhodnutiu Ústavného súdu pred účinnosťou novely, pretože chcú amnestiu pre seba a svojich ľudí,” zdôraznila Plaváková.Vysvetlila, že predseda Národnej rady má podľa zákona 21 dní od schválenia zákona na to, aby zákon poslal príslušnému ministrovi. Ten má lehotu 15 dní na vyhlásenie zákona v Zbierke zákonov.Poslanec Národnej rady SR Ján Hargaš poukázal na to, že v rokoch 2020 – 2023 sa zákony zverejňovali v priemere po 6,5 dni od podpisu prezidentky.„Ak páni Pellegrini a Susko budú pracovať aspoň tak rýchlo, ako priemer minulej vlády, Trestný zákon by sa mal v zbierke objaviť najneskôr tento piatok. Vyzývame ich preto, aby nezdržiavali tento proces a umožnili Ústavnému súdu konať,“ uzavrel Hargaš.