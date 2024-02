Nezamestnanosť na Slovensku je mierne vyššia, avšak ministerstvo spustilo dva projekty na podporu dlhodobo nezamestnaných, aby ju znížilo

Dva projekty pre ľudí bez práce

Ciele projektov

Bežný jav na trhu práce

Medzimesačne stúpol o 0,09 percentuálneho bodu, pri porovnaní s januárom minulého roka klesol o 0,47 percentuálneho bodu. Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny hľadá spôsoby, ako ešte viac znížiť nezamestnanosť a zameriava sa aj na dlhodobo nezamestnaných.Počas februára spustil dva projekty na podporu ľudí bez práce. Jeden je zameraný na podporu mladých do 30 rokov, druhý na pomoc ľuďom v náročnej sociálno-ekonomickej situácii.Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku bol v januári 144 608 osôb. V mezimesačnom porovnaní vzrástol o 3 174 osôb, pri medziročnom porovnaní však klesol až o 18 014 osôb. Znížil sa počet absolventov škôl v evidencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.Na konci minulého roka ich bolo medzi uchádzačmi o zamestnanie 7 415. Počas januára tohto roka klesol počet absolventov na 7 008, pričom 5 857 z nich malo ukončené stredoškolské vzdelanie a 1 151 vysokoškolské vzdelanie.„Nezamestnanosť sa drží pod hranicou štyroch percent už piaty mesiac, pracovný trh je v dobrej kondícii. To nás teší a povzbudzuje do ďalšej práce s cieľom pomáhať ľuďom bez práce. Výsledkom je okrem iného to, že sme tento mesiac ohlásili spustenie dvoch projektov. Systematicky rozvíjame nástroje tak, aby sme podporovali tých, ktorí to potrebujú cielene a s prihliadnutím na ich skutočné potreby. A ďalšie projekty budú v pomerne krátkom čase nasledovať,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš Prvým z projektov ministerstvo pomáha nezamestnaným ľuďom vo veku do 30 rokov získať kvalitné odborné poradenstvo, ktoré im pomôže uplatniť sa na trhu práce. Cieľom je prispieť, k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti na trhu práce a k zlepšeniu ich zručností pre riadenie vlastnej kariéry.Druhým je podpora udržania pracovných návykov. Zabezpečí kontinuálne pokračovanie podpory ľudí bez práce pri zvyšovaní zamestnanosti, udržiavaní pracovných návykov a rozvoji zručností prostredníctvom vykonávania aktivačných prác pre obce, mestá a samosprávne kraje.„Robíme všetko preto, aby úrady práce, sociálnych vecí a rodiny boli pre nezamestnaného miestom, kde nájde riešenia svojich problémov, prinajmenšom nevyhnutnú podporu pri uplatnení sa na trhu práce. Či už sú to mladí ľudia, dlhodobo nezamestnaní alebo ľudia s rôznymi špecifikami, pre každého sa snažíme mať k dispozícii nástroje, ktoré mu pomôžu. Práve takéto projekty sú pri dosahovaní tohto cieľa nevyhnutné,“ povedal generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Ormandy.Analytik Inštitútu sociálnej politiky Ján Komadel upozornil, že medzimesačný nárast nezamestnanosti na začiatku roka je bežný jav na trhu práce. Počas posledných 24 rokov evidoval rezort práce vždy v januári medzimesačný nárast počtu uchádzačov o zamestnanie. Výnimkou boli iba roky 2016 a 2017.„V najbližších mesiacoch je možné očakávať ustálenú úroveň nezamestnanosti, prípadne jej mierne znižovanie spojené so začiatkom jarných prác v poľnohospodárstve a stavebníctve a taktiež s procesom nástupu do nového zamestnania u osôb, ktorým skončili pracovné zmluvy v decembri 2023,“ dodal analytik. Poukázal aj na pozitívny vývoj počtu absolventov škôl v evidencii uchádzačov o zamestnanie.„V januári 2024 ich bolo evidovaných na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny sedem tisíc, čo predstavuje medziročný pokles o viac ako 400 uchádzačov – absolventov a návrat k predpandemickým historickým minimám z januárov 2019 a 2020,“ uzatvoril J. Komadel.