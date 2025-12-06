|
06. decembra 2025
PS zostáva najsilnejšou stranou, Smer stráca podporu a Matovič sa v preferenciách dostal pred Hlas
Od parlamentných volieb v roku 2023 si Progresívne Slovensko (PS) ...
Zdieľať
Od parlamentných volieb v roku 2023 si Progresívne Slovensko (PS) udržalo tri štvrtiny voličov, Smer si zachoval dve tretiny. Uvádza to agentúra NMS Market Research Slovakia, ktorá predstavila volebný model realizovaný v dňoch 28. novembra až 2. decembra na vzorke 1 006 respondentov.
Podľa neho by na prelome novembra a decembra parlamentné voľby vyhralo hnutie PS, ktoré by volilo 22,6 percenta voličov. Nasleduje strana Smer-SD, ktorú by volilo 18,3 percenta opýtaných.
Výsledky prieskumu a poradie strán
Tretia priečka patrí v súčasnosti mimoparlamentnému hnutiu Republika, ktorému by svoj hlas odovzdalo 11,9 percenta respondentov. Štvrté skončilo v prieskume opozičné Hnutie Slovensko, ktoré by podporilo 7,6 percenta opýtaných.
Predbehlo v súčasnosti koaličnú stranu Hlas-SD, ktorá sa umiestnila na piatej priečke so ziskom 6,5 percenta voličských hlasov. Za Hlasom nasleduje strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorú by volilo 6,3 percenta respondentov.
Do parlamentu by sa dostali aj Demokrati, v súčasnosti mimoparlamentná strana by získala 5,9 percenta voličských hlasov. Posledným subjektom, ktorý by prekročil kvórum pre vstup do parlamentu, je Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) s podporou 5,3 percenta.
Pred bránami Národnej rady SR by ostalo hnutie Borisa Kollára Sme rodina, volilo by ho 3,9 percenta opýtaných. S podporou 3,7 percenta voličov by sa do parlamentu nedostali Maďarská aliancia, ani Slovenská národná strana (SNS), ktorú by volilo 2,2 percenta účastníkov prieskumu.
Podľa prieskumu by sa na voľbách zúčastnilo 60,2 percenta voličov.
Pohyb elektorátu PS a Smeru
Agentúra NMS Market Research Slovakia uvádza, že progresívci si dokázali udržať tri štvrtiny svojich voličov z parlamentných volieb na jeseň 2023. Elektorát získavajú od SaS, Demokratov a Hnutia Slovensko, a tiež od Hlasu.
Ich bývalí voliči sa presúvajú k SaS, Demokratom a matovičovcom. V súčasnosti najsilnejšej koaličnej strane Smer-SD sa podarilo udržať si dve tretiny voličstva z roku 2023. Sklamaní voliči sa od Smeru najčastejšie presúvajú k mimoparlamentnému hnutiu Republika aj medzi nerozhodnutých. Naopak, k Smeru najčastejšie prechádzajú voliči Hlasu a SNS.
Presuny voličov Hlasu
Spomínaná strana Hlas-SD si od septembrových volieb v roku 2023 udržala tretinu svojich voličov. Najviac ich stratila v prospech Smeru-SD, rovnako sa mnohí zaradili medzi nerozhodnutých.
„Značná časť momentálne podporuje aj PS alebo Republiku. Hlasu-SD sa prakticky nepodarilo načerpať nových voličov, v menšej miere ho začali podporovať sklamaní voliči jeho koaličných partnerov," uvádza NMS Market Research Slovakia.
Prelievanie hlasov medzi menšími stranami
Hnutie Slovensko, ktoré pred vyše dvomi rokmi kandidovalo ako hnutie OĽaNO, si udržalo bezmála polovicu svojich pôvodných voličov z parlamentných volieb. Jeho sklamaných voličov si prerozdelili všetky opozičné strany, najviac ich stratili v prospech PS. Matovičovci ale dokážu oslovovať sklamaný elektorát všetkých parlamentných strán, a to ako opozičných, tak aj koaličných.
KDH si uchovalo dve tretiny voličov z roku 2023, no desatina z ich pôvodného elektorátu je momentálne v skupine nerozhodnutých. Kresťanskí demokrati získali sklamaných voličov súčasného Hnutia Slovensko, ale aj koaličných strán Hlas a SNS.
„SaS prešla značnou obmenou elektorátu, zachovala si necelú polovicu svojich voličov z jesene 2023. Značná časť bývalých voličov tejto strany prešla k PS a Demokratom, necelá desatina je však momentálne medzi nerozhodnutými voličmi. Naopak, SaS dokázala naberať nových voličov od PS a Hnutia Slovensko a oslovovala aj voličov mimoparlamentných strán," uviedla prieskumná agentúra.
Hnutie Republika v roku 2023 neprekročilo kvórum pre vstup do parlamentu. Ostalo mu deväť z desiatich pôvodných voličov, zároveň prebralo sklamaných voličov súčasnej koalície, teda Smeru, Hlasu a SNS. Čerpali však aj z elektorátu KDH a Hnutia Slovensko.
Zdroj: SITA.sk
