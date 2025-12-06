Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

06. decembra 2025

Nočný ruský útok na Kyjevskú oblasť zranil troch civilistov


ruský útok Vojna na Ukrajine

Traja civilisti utrpeli zranenia pri ruskom útoku na Kyjevskú oblasť v noci na sobotu. Ukrajinská štátna záchranná služba uviedla, že na železničnej stanici a v depe údržby koľajových vozidiel v meste Fastiv ...



ukraine_russia_war_64282 676x451 6.12.2025 (SITA.sk) - Traja civilisti utrpeli zranenia pri ruskom útoku na Kyjevskú oblasť v noci na sobotu. Ukrajinská štátna záchranná služba uviedla, že na železničnej stanici a v depe údržby koľajových vozidiel v meste Fastiv vypukli požiare. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.


V obci Novi Petrivci trosky z bezpilotného lietadla spôsobili požiar v sklade. Okrem toho sa vznietili tri nákladné autá, jedna obytná budova bola zničená a šesť domov bolo poškodených. Požiar vypukol aj v obci Nežylovyči v okrese Buča.

Nočný ruský útok na Kyjevskú oblasť zranil dve civilistky vo veku 46 a 40 rokov a jedného 42-ročného civilistu, uviedol šéf vojenskej administratívy oblasti Mykola Kalašnyk.


Zdroj: SITA.sk - Nočný ruský útok na Kyjevskú oblasť zranil troch civilistov © SITA Všetky práva vyhradené.

ruský útok Vojna na Ukrajine
