PSA stále nemá novú kolektívnu zmluvu, odbory odmietli návrh vedenia

3.12.2020 (Webnoviny.sk) - Vedenie Groupe PSA Slovakia a tamojšie odbory sa stále nedohodli na novej kolektívnej zmluve. Ako informuje automobilka, odbory odmietli jej návrh na uzavretie dohody na štyri nasledujúce roky, s ktorým sa stotožnil aj sprostredkovateľ, a navrhujú dohodu len na jeden rok, maximálne na dva roky.Takéto riešenie však podľa podniku nezabezpečí stabilné podmienky pre zamestnancov a môže ohroziť ambíciu Trnavy vyhrať vnútro-koncernovú súťaž o investíciu do nového modelu."Vedenie automobilky v Trnave naďalej trvá na takom zvýšení odmeňovania, ktoré umožní výrobnému centru zvýšiť aj konkurencieschopnosť závodu, ako nutnej podmienky pre získanie investície do možného budúceho modelu. Získanie nového projektu je nevyhnutnou podmienkou pre budúcnosť trnavského závodu a jeho zamestnancov," informuje spoločnosť.Tá pritom vo zverejnenom stanovisku potvrdila vôľu hľadať dohodu so sociálnym partnerom, ktorá pripraví budúcnosť trnavského výrobného centra na požadovanej úrovni jeho výkonnosti.Kolektívna dohoda s platnosťou na roky 2019 - 2020 bola v Groupe PSA Slovakia podpísaná ešte v decembri 2018. Aktuálne rokovania za účasti sprostredkovateľa začali 8. októbra a pozostávali zo štyroch kôl. Zákonom určený termín pre mediáciu bol dvakrát predĺžený, lehota na proces mediácie uplynula 29. novembra.Automobilka v Trnave zamestnáva do 4 500 pracovníkov. Vrátane dodávateľov generuje na Slovensku takmer 20 000 pracovných postov.