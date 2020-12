Celoplošné testovanie bol vraj unikátny projekt, na účte ministerstva obrany pribudne 43 miliónov eur

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

3.12.2020 - Ministerstvo financií SR (MF SR) pošle Ministerstvu obrany SR (MO SR) za výdavky spojené s pomocou pri celoplošnom testovaní 43 miliónov eur. Rezort financií to uviedol v statuse na sociálnej sieti.„Celoplošné testovanie na Slovensku bol unikátny projekt, ktorý zaujal svet. Ministerstvo financií plní sľub a uvoľňuje kolegom z rezortu obrany takmer 43 miliónov eur na aktivity, ktoré sa vykonali v súvislosti s akciou Spoločná zodpovednosť ',“ uviedlo MF SR.Pilotné nulté kolo plošného testovania sa uskutočnilo v okresoch Bardejov, Tvrdošín, Námestovo a Dolný Kubín od 23. do 25. októbra. Nasledovalo celoplošné testovanie 31. októbra a 1. novembra, do ktorého sa zapojili všetky okresy na Slovensku.Druhé kolo celoplošného testovania sa 7. a 8. novembra uskutočnilo iba v okresoch, v ktorých premorenosť obyvateľstva neprekročila 0,7 percenta. Výnimku tak dostali Bratislava, Košice a 25 okresov. Tretie kolo plošného testovania sa 21. a 22. novembra týkalo celkovo 458 miest a obcí, ktorých premorenosť prekročila jedno percento.