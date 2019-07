PSA varoval pred zatvorením závodu Vauxhall po brexite bez dohody

Ilustračná snímka. Foto: TASR -Lukáš Grinaj Foto: TASR -Lukáš Grinaj

Londýn 29. júla (TASR) - Francúzska automobilová skupina PSA varovala, že môže zatvoriť závod v severozápadnom Anglicku, ak sa pre brexit stane nerentabilnou. Informovali o tom v pondelok noviny Financial Times.Generálny riaditeľ Carlos Tavares pre noviny uviedol, že spoločnosť má alternatívu k závodu v Ellesmere Port, ktorý zamestnáva 1000 ľudí a vyrába modely Vauxhall Astra a Opel Astra.citovali noviny Tavaresa.Podľa Financial Times by sa výroba z britského závodu mohla presunúť na juh Európy.Nový britský premiér Boris Johnson sa zaviazal, že 31. októbra vyvedie Britániu z Európskej únie (EÚ) aj bez dohody. Takzvaný neriadený brexit zvlášť tvrdo zasiahne dodávateľské reťazce v automobilovom priemysle, keďže dôjde k prudkému zvýšeniu ciel.Približne 80 % vozidiel vyrobených v závode Ellesmere Port sa vyváža do Európskej únie.