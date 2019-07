Ruského opozičného lídra Navaľného mohli podľa jeho lekárky otráviť

Alexej Navaľnyj, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 29. júla (TASR) - Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj, ktorého v nedeľu z väzenia previezli do nemocnice pre podozrenie zo silnej alergickej reakcie, mohol byť otrávený. V pondelok to po návšteve Navaľného vyhlásila jeho osobná lekárka Anastasia Vasilievová. Informovala o tom agentúra AP.Lekárka, ktorá sa o Navaľného zdravie stará už niekoľko rokov, v pondelok uviedla, že opuchliny a vyrážky na politikovej tvári by mohli byť spôsobené otravou chemickou látkou.Vasilievová ďalej dodala, že lekári, ktorí predtým Navaľnému diagnostikovali alergickú reakciu, odmietli vykonať testy, ktoré by mohli prípadnú otravu potvrdiť.Popredný kritik Kremľa Alexej Navaľnyj bol do 64. mestskej nemocnice v Moskve prevezený v nedeľu s opuchnutou a začervenanou tvárou. Prítomní lekári uviedli, že ide o alergickú reakciu, pričom Navaľného stav označili za "uspokojivý".Navaľného zadržali ešte minulú stredu ráno po tom, ako si chcel ísť zabehať. Súd mu vymeral 30-dňový trest odňatia slobody za vyzývanie na účasť na nepovolených zhromaždeniach.Opozičný politik zorganizoval v posledných rokoch viaceré veľké protivládne protesty a vlani si v súvislosti s nepovolenými demonštráciami odsedel dva tresty v trvaní 30 a 20 dní.