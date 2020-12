PSG bude mať nového trénera, Tuchel po triumfe 4:0 na lavičke skončil (video)

Parížania sú v tabuľke tretí

Tuchel pracoval pre PSG od leta 2018

24.12.2020 (Webnoviny.sk) - Vedenie francúzskeho futbalového klubu Paríž Saint-Germain príhodne na 24. decembra načasovalo výmenu na trénerskom poste. Nepríjemný darček tak dostal nemecký tréner Thomas Tuchel , ktorého zverenci v stredu večer v najvyššej domácej súťaži zdolali Štrasburg hladko 4:0.Ani to však Nemcovi nezachránilo kožu, keďže PSG ako obhajca titulu figuruje v priebežnej tabuľke Ligue 1 až na treťom mieste s odstupom jedného bodu na Lyon Tuchel tiež v sezóne 2020/2021 priviedol PSG už do osemfinále Ligy majstrov , v ktorej sa Parížania v minulom ročníku dostali až do finále. Očakávania sú však v klube pravdepodobne omnoho vyššie.Vedenie PSG na klubovom webe informácie nepotvrdilo, ale vychýrené periodikum prinieslo až aj meno Tuchelovho nástupcu.Má ním byť Argentínčan Mauricio Pochettino , ktorý do novembra 2019 viedol londýnsky Tottenham Hotspur. Aktuálne 48-ročný Pochettino dobre pozná prostredie parížskeho tímu, keďže v ňom v rokoch 2001 až 2003 hrával.Tuchel pracoval pre PSG od leta 2018, pod jeho taktovkou bohatý francúzsky klub získal viacero trofejí - dva ligové tituly, úspechy v domácom národnom pohári aj ligovom pohári aj francúzskom Superpohári. V Paríži mal zmluvu do leta 2021.