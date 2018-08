PSG poprel záujem o Eriksena z Tottenhamu

Christian Eriksen, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 27. augusta (TASR) - Francúzsky futbalový klub Paríž St. Germain poprel, že má záujem o stredopoliara Tottenhamu Hotspur Christiana Eriksena. Viaceré médiá informovali, že 26-ročný dánsky reprezentant, ktorý je v anglickom klube od roku 2013, by mal do tímu francúzskeho šampióna prísť za 100 miliónov libier.Vedenie PSG však v pondelok poslalo do redakcie tlačovej agentúry AP e-mail, v ktorom kategoricky odmieta záujem o Eriksena. Po príchode katarských investorov pred siedmimi rokmi patrí PSG k najbohatším klubom na svete, ale jeho výdavky sú obmedzené Finančnou Fair Play. Prestupové obdobie sa vo Francúzsku skončí v piatok a tréner Thomas Tuchel ešte chce tím posilniť. Paríž sa však obzerá po defenzívnom stredopoliarovi a ľavom obrancovi.