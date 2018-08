US OPEN: SVETOVÁ JEDNOTKA HALEPOVÁ PREHRALA V 1. KOLE S KANEPIOVOU

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 27. augusta (TASR) - Rumunská tenistka Simona Halepová sa s účinkovaním na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open rozlúčila už v 1. kole. Nasadená jednotka nečakane prehrala s Estónkou Kaiou Kanepiovou 2:6, 4:6.Halepová sa stala prvou ženskou svetovou jednotkou v Open ére, ktorá vo Flushing Meadows neprešla cez 1. kolo. Šampiónka Roland Garros aj vlani stroskotala v New Yorku hneď na úvodnej prekážke, keď podľahla Ruske Marii Šarapovovej.