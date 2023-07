PSG remizoval v príprave s Al-Nassr, Škriniar hral do 61. minúty

Slovenský futbalista Milan Škriniar absolvoval druhý zápas v drese francúzskeho Paríža St. Germain. V utorok bol v základnej zostave v prípravnom stretnutí proti saudskoarabskému Al-Nassr, s ktorým jeho tím remizoval 0:0. Duel sa odohral na neutrálnej pôde v japonskej Ósake a súčasťou arabského tímu bol aj hviezdny Portugalčan Cristiano Ronaldo.



Škriniar prestúpil do PSG toto leto z Interu Miláno, premiéru absolvoval v piatok proti Le Havre (2:0), keď nastúpil do druhého polčasu namiesto Lucasa Hernandeza. V Japonsku bol prvýkrát v základe a hral do 61. minúty, keď ho nahradil Layvin Kurzawa. Ten sa vrátil do tímu francúzskeho majstra po ročnom hosťovaní vo Fulhame. Okrem Ronalda pôsobí v Al-Nassr aj chorvátsky stredopoliar Marcelo Brozovič a Seko Fofana z Pobrežia Slonoviny.