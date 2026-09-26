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26. septembra 2026

Psíčkari v Prešove dostali novú pomoc. Mesto na frekventovaných miestach osadilo desať schránok s vrecúškami


Tagy: Psie exkrementy schránky

Mesto zároveň vyzýva psíčkarov, aby po svojich domácich miláčikoch upratovali. Mesto Prešov nainštalovalo desať schránok s vrecúškami na zber psích exkrementov. Umiestnené sú vo vybraných ...



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814493621_1610163983945520_6152242224154534491_n e1790429500767 676x386 26.9.2026 (SITA.sk) - Mesto zároveň vyzýva psíčkarov, aby po svojich domácich miláčikoch upratovali.


Mesto Prešov nainštalovalo desať schránok s vrecúškami na zber psích exkrementov. Umiestnené sú vo vybraných lokalitách, kde sa pohybuje väčšie množstvo majiteľov so psami. Mesto zároveň vyzýva psíčkarov, aby po svojich domácich miláčikoch upratovali.

Ako informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, schránky sa nachádzajú na Sídlisku II pri cyklistickom chodníku, na Levočskej a Wolkerovej ulici, na Sídlisku III, ako aj na Jazdeckej ulici a Sídlisku Šváby vo výbehoch pre psov. Ďalšie sú v Sekčovskom parku a na Bernolákovej ulici pri základnej umeleckej škole.

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Schránky sú upevnené na odpadkových košoch, zábradliach alebo kovových tyčiach. Použité vrecúška môžu majitelia psov následne vhodiť do odpadkových košov alebo kontajnerov na komunálny odpad. „Cieľom mesta Prešov je v rámci finančných možností v osádzaní takýchto schránok pokračovať,“ dodala Šitárová.


Zdroj: SITA.sk - Psíčkari v Prešove dostali novú pomoc. Mesto na frekventovaných miestach osadilo desať schránok s vrecúškami © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Psie exkrementy schránky
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