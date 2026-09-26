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26. septembra 2026

Vzájomné útoky ruských a ukrajinských síl si vyžiadali najmenej sedem civilných obetí


Tagy: Civilné obete ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky Vojna na Ukrajine

Ruské útoky zabíjali v Záporoží či Sumách a zasiahli aj Kyjev, Ukrajina následne útočila na ciele v Krasnodarskom a Rostovskom kraji. Ruské útoky na Ukrajinu ...



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russia_ukraine_war_26729 676x451 26.9.2026 (SITA.sk) - Ruské útoky zabíjali v Záporoží či Sumách a zasiahli aj Kyjev, Ukrajina následne útočila na ciele v Krasnodarskom a Rostovskom kraji.


Ruské útoky na Ukrajinu zabili v sobotu najmenej štyroch ľudí a zasiahli viacero miest vrátane Kyjeva. Ukrajina následne podnikla útoky na ciele v Rusku, pri ktorých podľa ruských úradov zahynuli ďalší traja ľudia.

Prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že Rusko „eskaluje každý jeden deň“. Dvaja ľudia zahynuli v Záporoží a ďalší dvaja v meste Sumy, kde útok zranil aj dieťa.

Opäť útoky na Kyjev


V Kyjeve zasiahli ruské útoky obytný dom v Solomianskom obvode a zranili niekoľko ľudí. Stalo sa tak deň po denných útokoch na hlavné mesto, pri ktorých zahynulo sedem ľudí.

„Je zázrak, že sme sa nezranili,“ povedala 54-ročná obyvateľka zasiahnutého domu Anastasija Hryhorovyčová, ktorú zobudilo rozbité okno. Pôvodne utiekla z Ruskom okupovanej Horlivky a teraz zvažuje odchod z Ukrajiny.

Ukrajina útočila na rafinériu


Ukrajina v sobotu zaútočila aj na územie Ruska. Zelenskyj oznámil zásah ropnej rafinérie v Krasnodarskom kraji a závodu v susednom Rostovskom kraji, ktorý podľa neho „zásobuje okupantov“.

Úrady v Krasnodarskom kraji uviedli, že ukrajinské drony zabili troch ľudí.


Zdroj: SITA.sk - Vzájomné útoky ruských a ukrajinských síl si vyžiadali najmenej sedem civilných obetí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky Vojna na Ukrajine
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