|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 26.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Edita
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
26. septembra 2026
Vzájomné útoky ruských a ukrajinských síl si vyžiadali najmenej sedem civilných obetí
Ruské útoky zabíjali v Záporoží či Sumách a zasiahli aj Kyjev, Ukrajina následne útočila na ciele v Krasnodarskom a Rostovskom kraji. Ruské útoky na Ukrajinu ...
Zdieľať
26.9.2026 (SITA.sk) - Ruské útoky zabíjali v Záporoží či Sumách a zasiahli aj Kyjev, Ukrajina následne útočila na ciele v Krasnodarskom a Rostovskom kraji.
Ruské útoky na Ukrajinu zabili v sobotu najmenej štyroch ľudí a zasiahli viacero miest vrátane Kyjeva. Ukrajina následne podnikla útoky na ciele v Rusku, pri ktorých podľa ruských úradov zahynuli ďalší traja ľudia.
Prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že Rusko „eskaluje každý jeden deň“. Dvaja ľudia zahynuli v Záporoží a ďalší dvaja v meste Sumy, kde útok zranil aj dieťa.
V Kyjeve zasiahli ruské útoky obytný dom v Solomianskom obvode a zranili niekoľko ľudí. Stalo sa tak deň po denných útokoch na hlavné mesto, pri ktorých zahynulo sedem ľudí.
„Je zázrak, že sme sa nezranili,“ povedala 54-ročná obyvateľka zasiahnutého domu Anastasija Hryhorovyčová, ktorú zobudilo rozbité okno. Pôvodne utiekla z Ruskom okupovanej Horlivky a teraz zvažuje odchod z Ukrajiny.
Ukrajina v sobotu zaútočila aj na územie Ruska. Zelenskyj oznámil zásah ropnej rafinérie v Krasnodarskom kraji a závodu v susednom Rostovskom kraji, ktorý podľa neho „zásobuje okupantov“.
Úrady v Krasnodarskom kraji uviedli, že ukrajinské drony zabili troch ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Vzájomné útoky ruských a ukrajinských síl si vyžiadali najmenej sedem civilných obetí © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruské útoky na Ukrajinu zabili v sobotu najmenej štyroch ľudí a zasiahli viacero miest vrátane Kyjeva. Ukrajina následne podnikla útoky na ciele v Rusku, pri ktorých podľa ruských úradov zahynuli ďalší traja ľudia.
Prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že Rusko „eskaluje každý jeden deň“. Dvaja ľudia zahynuli v Záporoží a ďalší dvaja v meste Sumy, kde útok zranil aj dieťa.
Opäť útoky na Kyjev
V Kyjeve zasiahli ruské útoky obytný dom v Solomianskom obvode a zranili niekoľko ľudí. Stalo sa tak deň po denných útokoch na hlavné mesto, pri ktorých zahynulo sedem ľudí.
„Je zázrak, že sme sa nezranili,“ povedala 54-ročná obyvateľka zasiahnutého domu Anastasija Hryhorovyčová, ktorú zobudilo rozbité okno. Pôvodne utiekla z Ruskom okupovanej Horlivky a teraz zvažuje odchod z Ukrajiny.
Ukrajina útočila na rafinériu
Ukrajina v sobotu zaútočila aj na územie Ruska. Zelenskyj oznámil zásah ropnej rafinérie v Krasnodarskom kraji a závodu v susednom Rostovskom kraji, ktorý podľa neho „zásobuje okupantov“.
Úrady v Krasnodarskom kraji uviedli, že ukrajinské drony zabili troch ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Vzájomné útoky ruských a ukrajinských síl si vyžiadali najmenej sedem civilných obetí © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Psíčkari v Prešove dostali novú pomoc. Mesto na frekventovaných miestach osadilo desať schránok s vrecúškami
Psíčkari v Prešove dostali novú pomoc. Mesto na frekventovaných miestach osadilo desať schránok s vrecúškami
<< predchádzajúci článok
Pellegrini si v Kalinove uctil obete vojny: Musíme urobiť všetko pre to, aby sa utrpenie neopakovalo – VIDEO
Pellegrini si v Kalinove uctil obete vojny: Musíme urobiť všetko pre to, aby sa utrpenie neopakovalo – VIDEO