PSV Eindhoven odvolal trénera van Bommela

PSV Eindhoven. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Amsterdam 16. decembra (TASR) - Vedenie holandského futbalového klubu PSV Eindhoven ukončilo spoluprácu s trénerom Markom van Bommelom. Stalo sa tak po nedeľnej prehre na ihrisku Feyenoordu Rotterdam 1:3, ktorou sa hráčom PSV navýšilo manko na dvojicu lídrov Eredivisie Ajax Amsterdam a AZ Alkmaar na 10 bodov.Štyridsaťdvaročný bývalý stredopoliar Bayernu Mníchov či holandskej reprezentácie vydržal na lavičke Eindhovenu 18 mesiacov. V posledných dvanástich zápasov si klub pod jeho vedením v rámci všetkých súťaží pripísal len dve víťazstvá.uviedol podľa agentúry AFP generálny manažér klubu Toon Gerbrands. Zároveň však upozornil na fakt, že tradíciou klubu je navzájom si pomáhať a podporovať sa. Podľa jeho slov tak dlhodobo robil aj v prípade van Bommela, no zvrátiť negatívnu sériu sa tímu nepodarilo.PSV pod vedením van Bommela túto sezónu neuspelo ani v pohárovej Európe. V rámci kvalifikácie do Ligy majstrov klub vypadol už počas júla a v následnej časti skupinovej fázy Európskej ligy si nevybojoval postupovú miestenku do jarnej vyraďovacej časti.