Slovenskí mladí hokejisti sú už aj s hráčmi zo zámoria

Maxim Čajkovič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Žilina 16. decembra (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 sa rozrástla o ďalších hráčov zo zámoria. Na pondelňajšom zraze sa trénerovi Róbertovi Petrovickému hlásilo 28 hráčov, realizačný tím čakal ešte na útočníka Maxima Čajkoviča. Na SR 20 čakajú ešte dva prípravné zápasy, po nich bude známa konečná nominácia na svetový šampionát v Česku.Slovenskí reprezentanti sa v príprave na MS stretli v piatok s Olympijským výberom SR, ktorému podľahli 4:7. Po tomto zápase realizačný tím upravil káder, s tímom sa rozlúčili brankári Roman Rýchlik s Eugenom Rabčanom a útočné trio Dominik Sojka, Ján Sarvaš a Filip Čenka.uviedol Petrovický.Kormidelník SR má k dispozícii troch brankárov, ktorí by mali patriť medzi najväčšie opory.povedal Petrovický. Jedným z brankárov, ktorí pocestujú na šampionát, je Samuel Vyletelka. Hráč Minnesoty Magicians vie, že v reprezentácii sa na osobné ciele nepozerá:V nedeľu 22. decembra odohrajú mladí Slováci zápas v Česku proti domácemu výberu a o deň neskôr sa v Žiline stretnú s Ruskom. Po tomto zápase oznámi tréner Petrovický konečnú nomináciu na MS juniorov. Jedným z hráčov, ktorí by mali ťahať ofenzívu SR, je útočník Oliver Okuliar. Devätnásťročný krídelník nazbieral v 27 dueloch WHL za tím Lethbridge Hurricans 34 bodov za 18 gólov a 16 asistencií. Po prvom tréningu sa cítil dobre, ale ešte podľa vlastných slov potrebuje nejaký čas na aklimatizáciu:Okuliarovi sa slovenský výber pozdáva, na svetový šampionát sa teší. Povzbudiť by ho mali prísť aj jeho najbližší.dodal Okuliar.Káder SR 20 pred prípravnými zápasmi proti ČR 20 a Rusku 20:Brankári: Samuel Hlavaj (Sherbrooke Phoenix, QMJHL/Kan.), Jakub Lackovič (MsHKM Žilina), Samuel Vyletelka (Minnesota Magicians, NAHL/USA)Obrancovia: Martin Bučko (HC Košice), Boris Česánek (HK ŠKP Poprad), Marcel Dlugoš (MsHKM Žilina/MHK 32 Liptovský Mikuláš), Oliver Fatul (HKM Zvolen), Andrej Golian (HC 07 Detva), Samuel Kňažko (TPS Turku, Fín.), Dávid Mudrák (TPS Turku, Fín.), Marko Stacha (HK Dukla Trenčín), Oliver Turan (HC 07 Detva), Martin Vitaloš (Rögle Angelholm, Švéd.)Útočníci: Maxim Čajkovič (Saint John Sea Dogs, QHMJL/Kan.), Michael Drábek (HC Bílí Tygři Liberec, ČR), Viktor Ďurina (HK Dukla Trenčín/MHK Dubnica nad Váhom), Róbert Džugan (HK Dukla Trenčín/HC Topoľčany), Martin Faško-Rudáš (Everett Silvertips, WHL/Kan.), Nicolas Ferenyi (HK Dukla Trenčín/HK'95 Považská Bystrica), Martin Chromiak (HK Dukla Trenčín), Dominik Jendek (HC Slovan Bratislava), Kristián Kováčik (HK Dukla Trenčín/MsHK Žilina), Jakub Minárik (HK Nitra), Marek Minárik (MsHK Žilina), Michal Mrázik (Linköping HC, Švéd.), Jakub Nespala (HK ŠKP Poprad/HK Spišská Nová Ves), Oliver Okuliar (Lethbridge Hurricanes (WHL/Kan.), Adam Paulíny (MHA Martin), Daniel Vladimír Tkáč (Merritt Centennials, BCHL/Kan.)Realizačný tím: manažér - Tomáš Pšenka, hlavný tréner - Róbert Petrovický, asistenti trénera - Viliam Čacho, Martin Štrbák, tréner brankárov - Rastislav Staňa, kondičný tréner - Matej Thomka, video tréner - Patrik Michnáč, lekár - MUDr. Jaroslav Hanulák, maséri - Miroslav Harvančík, Jozef Hrtús, konzultant - Róbert Döme, média manažér - Tomáš Kyselica