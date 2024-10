Psychedelikami asistovaná terapia môže zmeniť budúcnosť duševného zdravia

Úzkosť, depresia a ďalšie psychické ochorenia sú podľa WHO v ekonomicky rozvinutých štátoch krízou 21. storočia.



V psychiatrických ambulanciách bolo na Slovensku v roku 2022 vyšetrených viac ako 417-tisíc osôb, čo bolo najviac za posledných päť rokov.



Depresia sa na Slovensku vyskytuje u vyše 300 000 ľudí a zaťažuje zdravotný systém ako aj chod krajiny.



Záujem odbornej verejnosti o možnosti terapeutického využitia psychedelík celosvetovo narastá.



Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk

Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.

30.10.2024 (SITA.sk) -Počet klinických štúdii, ktoré skúmajú účinky psychedelík rapídne narastá. Klinické štúdie spoločnosti Lykos Therapeutics, firemnej odnože neziskovej Multidisciplinárnej asociácie pre výskum psychedelík (MAPS) ukázali, že približne 70 % pacientov v štúdii MDMA asistovanej terapie vykazovalo výrazné zlepšenie stavu posttraumatickej stresovej poruchy po 18 týždňoch. Londýnska biotechnologická spoločnosť Compass Pathways zistila, že štvrtina pacientov s depresiou rezistentnou na liečbu sa dokáže vďaka terapii psilocybínom dostať do remisie za 12 týždňov. V roku 2023 Austrália legalizovala psychedelikami asistovanú terapiu v prípade MDMA a psylocibínu. Tamojší úrad pre dohlaď nad liečivami povolil registrovaným psychiatrom predpisovať MDMA a psilocybin k liečbe posttraumatickej stresovej poruchy a niektorých typov depresií.Integrácia liečebného a terapeutického využitia psychedelík si vyžaduje dôkladnú odbornú diskusiu, vzdelávanie a zapájanie vedeckej, odbornej obce a autorít v informovaní o ich terapeutickej hodnote. S týmto zámerom predstavilo 24.10.2024 v Novej Cvernovke združenie Curacura zbierku rozhovorov s názvom ". Publikácia mapuje skúsenosti, postoje a vízie 30 popredných českých a slovenských vedcov, terapeutov, zástupcov legislatívy ako aj umelcov a komunitných aktivistov. Publikáciu predstavila Kristína Pomothy, psychologička, zakladateľka združenia Curacura a jej spoluautorka, a Eva Césarová, adiktologička, spoluzakladateľka Českej psychedelickej spoločnosti, ktorá je zároveň editorkou tejto zbierky rozhovorov. Predstavenie publikácie bolo spojené s rozhovorom so psychiatrom, bývalým národným protidrogovým koordinátorom a komisárom Commission for Drug Policy, Pavlom Bémom, prednáškou Stanislava Milotínskeho, riaditeľa Psyonu, prvej ketamínovej kliniky v Európe, ako aj Mareka Nikoliča, vedeckého pracovníka Centra psychedelického výskumu pri Národnom ústave duševného zdravia v Českej republike a panelovou diskusiou vybraných odborníkov na tému: Psychedeliká včera a dnes. Cieľom podujatia bolo poukázať sa dôležitosť diskusie o liečebnom využití psychedelík a ich terapeutickom potenciáli na základe praxe zo zahraničia.Záštitu nad podujatím prijal Jindřich Vobořil, český expert na drogovú problematiku, bývalý národný protidrogový koordinátor v Českej Republike a poradca českého premiéra Petra Fialu. Podujatie uviedol slovami: "V súčasnosti sme svedkami celosvetovo prebiehajúcich diskusií, vrátane úrovne OSN a EÚ, o možnostiach využitia a regulácie psychedelických látok. Ide o dlohodobý fenomén odrážajúci ich narastajúcu renesanciu a strmo sa zvyšujúcu evidenciu ich terapeutického využitia. Verejné i politické debaty otvárajú priestor na komunikáciu potenciálu psychedelik pre širokú škálu diagnóz, napríklad depresie či závislosti, a sú zásadné tiež z pohľadu harm reduction aktivít (tzv. znižovanie rizík). Pre tvorbu národných politík je kľúčové vypočuť dopyt tak pacientov, ktorí môžu benefitovat z liečebného užitia týchto látok, ako aj užívateľov mimo odborno - liečebný kontext. Je potrebné zapojiť politiky smerujúce k minimalizácii rizík. Je možné zapojiť množstvo možných intervenčných služieb a designu bezpečného settingu. Zároveň, vzhľadom k tisícom ľuďom, ktorí vyhľadávajú možnosti mimo zdravotnictva a pritom nejde o závislostné správanie je nutné viesť na úrovni EÚ ako pripraviť legálny koridor, tak ako je tomu v rôznych krajinách na svete”.Viac o práci Jindřicha Vobořila a postojoch a víziách ďalších odborníkov sa dozviete v zbierke rozhovorov "Psychedeliká v Česku a na Slovensku", ktorá je v digitálnej podobe dostupná na webovej stránke združenia Curacura.