Psychologička: Školáci by mali striedať učenie s oddychom

Bratislava 2. septembra (TASR) – So začiatkom školského roka je dôležité, aby rodičia už od prvých dní upravili deťom režim. Školáci by si mali pripraviť spolu s rodičmi režim pracovného dňa, v ktorom sa bude striedať učenie s oddychom. Pre TASR to uviedla psychologička Ľubica Kövérová z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.Po príchode zo školy by mali rodičia dopriať deťom chvíľu oddychu.uviedla psychologička. Školáci by sa podľa nej mali už od začiatku školského roka pravidelne pripravovať na vyučovanie.povedala Kövérová.Pred samotnou prípravou do školy by mali mať deti zabezpečené vhodné miesto na učenie, kde ich nič nevyrušuje, kde sa môžu dobre sústrediť na vypracovanie domácich úloh a učenie.povedala Kövérová. Upozornila, že rodičia by školákov mali naučiť, aby sa na vyučovanie začali pripravovať v tú istú hodinu.zhodnotila.Psychologička uviedla, že v prípade, ak rodičia pomáhajú deťom s prípravou na vyučovanie, je dôležité, aby ich povzbudzovali a chválili za pokroky v školskej práci.poznamenala psychologička. Ako doplnila, ak budú deti počas prípravy do školy unavené, mali by im urobiť krátku prestávku.uzavrela Kövérová.