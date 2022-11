Psychológovia z IPčka odsúdili čin z Novákov, mládež sa podľa nich cíti osamelo a pod tlakom

Bariéry na ceste k pomoci

Duševný stav sa zhoršuje

Mládež sa cíti osamelo

4.11.2022 (Webnoviny.sk) - Psychológovia z IPčka odsúdili čin v Novákoch. Považujú za potrebné, aby aj obeti, ale aj útočníkovi bola poskytnutá odborná pomoc. Psychológovia z občianskeho združenia IPčko to uviedli vo svojom stanovisku k udalosti v Novákoch.Rovnako považujú za potrebné posilnenie prevencie a podporných a poradenských služieb pre mladých ľudí, avšak bez obmedzenia v podobe informovaného súhlasu zákonného zástupcu, ktorý môže predstavovať prekážku pre vyhľadanie pomoci. Bariéry na ceste k pomoci môžu mať podľa psychológov fatálne následky.„Mrzí nás, že aktuálny spoločenský naratív je taký, že násilie je riešenie a jediná cesta. Žiaľ, vidíme ho v rôznych podobách dennodenne aj od ľudí, ktorí svojím vplyvom formujú spoločensky názor. Normou sa stalo urážanie, osočovanie, zastrašovanie, vyhrážanie, agresia aj útoky. Je potrebné uvedomiť si, že agresia a násilné útoky mladých na mladých sú zrkadlom našej spoločnosti a nás dospelých. Nikto nemá právo ubližovať iným," uviedli psychológovia z IPčka.Za posledné dva roky sa podľa psychológov výrazne zhoršil stav duševného zdravia u mladých ľudí. Ukazujú to skúsenosti z liniek pomoci IPčko.sk, Dobrá linka a Krízová linka pomoci i krízových služieb Káčko, Klub Machovisko a FLEK klub. Po tragédiách na Zochovej a Zámockej ulici vzrástol počet žiadostí o pomoc od mladých ľudí o 82 percent.Podľa psychológov z IPčka cítili strach, sklamanie, frustráciu i spoločenské odmietnutie. Zintenzívnili sa u nich pocity úzkosti i osamelosti, panické ataky, no aj sebapoškodzovanie a myšlienky na ukončenie života.Mládež sa podľa psychológov cíti osamelo a pod tlakom. Svoju hodnotu vníma cez výkon, na ktorý je naša spoločnosť silne orientovaná. Majú tiež pocit, že o tom, čo ich trápi sa nemajú kým porozprávať.