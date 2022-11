Šeliga vyzval Žilinku, aby obnovil vyšetrovanie v prípade uneseného Vietnamca. Poslanec tvrdí, že kauza sa „zamietla pod koberec“

Únosca sa postavil pred súd

Únos vietnamského podnikateľa

Do Moskvy vládnym špeciálom

4.11.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga (Za ľudí) podal podnet generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi , v ktorom ho žiada o opätovné začatie vyšetrovania v kauze únosu Vietnamca z roku 2017. Dôvodom je, že prípad teraz v Nemecku opäť ožíva, pričom na Slovensku ho pred časom krajská prokuratúra podľa Šeligu „zamietla pod koberec.“V stredu sa pred súd v Berlíne postavil jeden z údajných únoscov – 32-ročný Vietnamec Anh T. L., ktorý sa podľa obžaloby podieľal na špehovaní obete pred únosom a bol aj šoférom dodávky, v ktorej uneseného prevážali od berlínskeho parku Tiergarten údajne až k vládnemu hotelu Bôrik v Bratislave.„Generálny prokurátor mlčí, nerobí nič. Nemci hovoria, že skutok sa stal a v Nemecku už bol za to odsúdený jeden Vietnamec, ďalší je obžalovaný. Nerobme si medzinárodnú hanbu a netvárme sa, že sa tu nič nestalo a Vietnamec sa sám teleportoval do Vietnamu,“ povedal v piatok na brífingu Šeliga.Ako ďalej dodal, Nemci hovoria, že Vietnamec bol vo vládnom hoteli Bôrik v Bratislave a potom ho previezli slovenským vládnym špeciálom.„Existuje podozrenie, že niekto z vlády alebo zo štátnych orgánov dal súhlas na to, aby mohlo byť slovenské vládne lietadlo použité na únos cudzieho štátneho občana“, povedal Šeliga, ktorý žiada, aby bola celá kauza riadne vyšetrená, keďže u nás neprišlo ani len k začatiu trestného stíhania.„Verím, že ako je Maroš Žilinka schopný riešiť cintoríny a kolobežky, tak bude riešiť aj mimoriadne vážne podozrenie, že niekto z bývalej vlády a rovnako aj z polície kryl a pomáhal unášať vietnamského občana,“ zdôraznil.Kauza únosu vietnamského občana Trinh Xuan Thanha rezonuje od júla 2017. Vietnamského podnikateľa podľa informácií nemeckých médií v lete roku 2017 pravdepodobne uniesli z Nemecka do Vietnamu pomocou slovenského vládneho špeciálu.V Nemecku žiadal o politický azyl, pretože v domovskej krajine čelil obvineniu, že zlým hospodárením spôsobil rozsiahle škody ropnej spoločnosti. V Berlíne ho ale 23. júla 2017 prepadlo niekoľko mužov a prinútili ho aj s priateľkou nastúpiť do dodávky.Podľa nemeckého spolkového prokurátora bola za operáciu zodpovedná vietnamská tajná služba. Z Bratislavy sa mal Vietnamec dostať do Moskvy slovenským vládnym špeciálom, ktorý prevážal oficiálnu vietnamskú delegáciu a tam ho preložili do lietadla smerujúceho do Vietnamu. Vládny špeciál mal podľa medializovaných podozrení poskytnúť vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD).Na Slovensku išla kauza do stratena. Generálny prokurátor Maroš Žilinka 18. marca 2021 uviedol, že z vyšetrovania únosu vietnamského občana nemožno vyvodiť záver, že sa slovenské orgány vedome podieľali na únose alebo na jeho prevoze do inej krajiny.Na základe vykonaného dokazovania sa podľa neho vôbec nepreukázalo, že sa nachádzal na území Slovenska a na palube vládneho špeciálu.