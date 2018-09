Puigdemont nechce byť europoslancom za stranu flámskych nacionalistov

Na archívnej snímke Carles Puigdemont. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 17. septembra (TASR) - Bývalý katalánsky premiér Carles Puigdemont v pondelok poprel, že by mal nejaké politické ambície v Belgicku, kde sa momentálne zdržiava, a nebude ani na zozname europoslancov za Novú flámsku alianciu (N-VA). Uviedla to tlačová agentúra Belga.Puigdemont túto informáciu potvrdil v rozhovore pre flámsky denník Het Belang van Limburg a spresnil, že sa neocitne na európskej volebnej kandidátke N-VA pred budúcoročnými voľbami do Európskeho parlamentu. O takej možnosti totiž v priebehu leta informovali viaceré belgické médiá.Katalánsky expremiér však neskrýva vzájomné sympatie s flámskymi nacionalistami, ktorí ho tiež otvorene podporujú. Rozhovor pre uvedený denník vznikol v nedeľu počas Puigdemontovej návštevy v Lommeli, kde v rámci miestnych volieb prišiel podporiť práve stranu N-VA.Puigdemont pri tejto príležitosti upozornil, že s nikým nehovoril o tom, že chce byť na kandidátke europoslancov za N-VA a ani takéto návrhy nedostal. Na otázku, ako zareaguje, ak takúto žiadosť predsa len dostane, odpovedal, že odmietne, lebo onzdôraznil.Puigdemont vlani koncom októbra našiel útočisko v Bruseli spolu s tromi ministrami svojej bývalej vlády po tom, ako bol po referende o nezávislosti Katalánska úradmi v Madride obvinený zo vzbury a sprenevery verejných prostriedkov.