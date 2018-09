Nemecko by mohlo ukončiť využitie uhlia okolo roku 2035, RWE nesúhlasí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 17. septembra (TASR) - Nemecká energetická spoločnosť RWE nesúhlasí s ukončením využívania uhlia na produkciu elektrickej energie už okolo roku 2035. Reagovala tak na najnovšie signály možného kompromisu medzi vládnou komisiou a ochranármi.Týždenník Der Spiegel zverejnil, že Ronald Pofalla, jeden zo zástupcov vládnej komisie, ktorá pripravuje odchod krajiny od využívania uhlia a do konca tohto roka by mala stanoviť dátum, navrhol, aby sa tak stalo v rokoch 2035 až 2038. Podľa RWE je takýto termín neprijateľný.Ako firma uviedla, do obnoviteľných zdrojov bude potrebné ešte veľa investovať, ak sa majú do budúcnosti zaistiť bezpečné dodávky energie. Firma zároveň dodala, že okrem klimatických cieľov je potrebné sledovať aj záujem zamestnancov a spotrebiteľov. Tento postoj zdieľajú aj odbory.Využitie uhlia je v Nemecku citlivá záležitosť, keďže táto surovina sa na celkovej produkcii elektrickej energie v krajine podieľa zhruba 40 %. Ak má Nemecko zabezpečiť stabilné dodávky elektriny firmám a domácnostiam, ústup od uhlia nebude jednoduchý. Navyše, v čase, keď Nemecko ustupuje aj od využitia jadra. Posledné jadrové elektrárne chce uzatvoriť koncom roka 2022.Energetické firmy ako RWE a Uniper uviedli, že na odchod od uhlia sa postupne pripravujú, ich plán však počíta s ukončením využitia tohto energetického zdroja niekedy po roku 2040. Ochranárske skupiny však požadujú skorší termín a očakáva sa, že vládna komisia sa pokúsi o kompromis.