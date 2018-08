Puigová postúpila do semifinále turnaja WTA v New Haven

dvojhra - štvrťfinále:



Monica Puigová (Portor.) - Caroline Garciová (2-Fr.) 7:5, 1:6, 6:2

Carla Suarezová Navarrová (Šp.) - Petra Kvitová (3-ČR) 6:3, Kvitová skreč

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New Haven 24. augusta (TASR) - Portorická tenistka Monica Puigová sa prebojovala do semifinále dvojhry na turnaji WTA v New Haven. Vo štvrťfinále v noci na piatok si poradila s nasadenou dvojkou Caroline Garciovou z Francúzska po trojsetovej bitke 7:5, 1:6 a 6:2.