Pustite umývanie riadu z hlavy vďaka šikovnej funkcii AutoDos od Miele

Čo je funkcia AutoDos?

Prečo PowerDisk?

PowerDisk ECO pre ešte ekologickejšie umývanie

28.2.2023 (SITA.sk) -Každému z nás sa už aspoň raz stalo, že sme zapli umývačku riadu, a až po uplynutí celého cyklu sme prišli na to, že sme do nej zabudli pridať tabletu na umývanie. Tento problém raz a navždy vyrieši funkcia AutoDos v umývačkách Miele. AutoDos je prvé automatické dávkovanie na svete s integrovaným systémom PowerDisk.Ak teda uvažujete nad kúpou novej umývačky alebo výmene tej starej, máme pre vás skvelý tip, ako si uľahčiť umývanie riadu v umývačke. Túto funkciu totiž majú všetky umývačky Miele zo série G 7000+, a to či už vo voľne stojacej verzii, alebo vo verzii zabudovateľnej umývačky riadu.Čo AutoDos vlastne je? Táto funkcia umožňuje bezstarostné dávkovanie umývacieho prostriedku počas umývania, tak, že umývačka riadu a práškový granulát tvoria precízne zladený systém – dávkuje sa podľa programu a v optimálnom čase takže sa nemusíte starať o to, či ste po zapnutí umývačky pridali tabletu alebo nie - vďaka tejto funkcii to môžete pustiť z hlavy pokojne aj na mesiac.PowerDisk je vysoko účinný granulát na umývanie riadu, ktorý sa vďaka AutoDos dávkuje automaticky. PowerDisk automaticky nadávkuje správne množstvo granulátu na umývanie riadu v správny okamih a postará sa o to, aby bol váš riad vždy mimoriadne čistý, a mohli si plne užiť výkon vašej umývačky riadu. Stačí ho raz vložiť, a postará sa o prácu za vás. Výhodou je, že vydrží priemerne 20 umývacích cyklov. Stačí všetko raz naprogramovať – potom už prvá autonómna umývačka riadu pracuje automaticky vďaka funkcii AutoStart.Vďaka tomu už nemusíte báť, že riad bude nedostatočne umytý. Navyše, prípravok je vysoko hygienický, a to vďaka technológii aktívneho kyslíka sa riad dôkladne čistí a dezinfikuje, dokonca granulát odstráni zárodky a baktérie z prichytených zvyškov potravín pre čistotu na tej najvyššej úrovni.Pokiaľ by ste chceli umývanie riadu ešte viac zefektívniť, v rámci svojho portfólia si spoločnosť Miele pripravila aj ekologickú verziu PowerDisk ECO. PowerDisk ECO používa rovnakú automatickú dávkovaciu techniku, a navyše je biologicky rozkladateľný. Nádobka sa vyrába zo 100 % recyklovaného plastu a je vyrobená bez použitia mikroplastov. Ekologický práškový granulát obsahuje rastlinné látky a upúšťa od aromatických látok a farbív – pre absolútne trvalo udržateľný zážitok z umývania riadu.Informačný servis