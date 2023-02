Vojna na Ukrajine je podvod, šírilo sa vo veľkom internetom. Konšpirátorom chýbali zábery z prvej línie

Šírenie teórií pomocou Twitteru

Západné médiá a vlády

28.2.2023 (SITA.sk) - Prvé výročie plnohodnotnej ruskej invázie na Ukrajinu so sebou prinieslo nárast nepravdivých tvrdení o vojne na sociálnych sieťach. Niektoré príspevky si dokonca získali milióny fanúšikov a tých, ktorí ich ďalej zdieľali v rámci virtuálneho priestoru. Referuje o tom spravodajský web BBC.Medzi najrozšírenejšie konšpiračné teórie z uplynulých dní patrí tvrdenie, že celá vojna na Ukrajine môže byť „podvod spáchaný západnými médiami a vládami“. Tie vo veľkom šírili používatelia sociálnej siete Twitter, ktorým pozastavili účty na tejto platforme, no dostali povolenie opäť používať svoje kontá po tom, ako ju vlastnícky prevzal Elon Musk , tiež známy zdieľaním neoverených informácií.Podporovatelia konšpiračnej teórie o tom, že vojna na Ukrajine je podvod, hlasným spôsobom poukazujú na údajný nedostatok záberov z prvej línie. Ďalší „influencer“ s 1,4 milióna sledovateľov tvrdil, že o vojne neboli k dispozícii „žiadne zábery“ a „žiadne podrobné aktualizácie“.Nepodložil to však žiadnymi dôkazmi, pritom rozsiahle aktualizácie denne prináša nielen generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl, americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) či rôzni globálni vysielatelia, ale i samotní Ruskom podporovaní vojnoví blogeri a o vojne, i keď pod označením špeciálna vojenská operácia, informujú i propagandistické kanály Kremľa.V ostatných dňoch sa taktiež šíria správy o „zaručenom“ podvode zo strany západných médií a vlád, ako to v skutočnosti bolo s obytným domom v ukrajinskej metropole Kyjev, ktorý dva dni po začiatku vojny zasiahla ruská raketa. O zásahu priamo na mieste informovali mnohí reportéri a budovu medzičasom opravili, no konšpiračné teórie tvrdia, že buď nikdy nebola zasiahnutá alebo je celá vojna podvod.Na internete sa tiež šíria falošné videá tvrdiace, že na záberoch v skutočnosti nie sú mŕtvi ľudia, ktorí zahynuli vo vojne, ale najatí herci. Video, ktoré však v skutočnosti pochádza z klimatického protestu, už pritom zneužili aj v rámci konšpirácií popierajúcich úmrtia na COVID-19.Ďalšie teórie sa snažia zdiskreditovať ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského poukázaním na „náhodné“ odhalenie jeho „tajného dvojníka“, ktorý sa omylom objavil na záberoch odvysielaných poľskou televíziou. V skutočnosti to bol Maksym Donec, osobný strážca Zelenského.