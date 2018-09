Púte do rodiska blahoslavenej A.Kolesárovej sa robia už dve desaťročia

Blahorečenie Anny Kolesárovej v Košiciach na štadióne Lokomotívy 1. septembra 2018. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Vysoká nad Uhom 3. septembra (TASR) – Púte do obce Vysoká nad Uhom v Michalovskom okrese, ktoré sú spojené s blahoslavenou Annou Kolesárovou, organizujú už takmer 20 rokov. Vznikli na podnet mladých. Tamojším pastoračným centrom ich prejde ročne približne 5000.priblížil pre TASR príbeh spájajúci sa s týmto pútnickým miestom rektor Pastoračného centra Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom Pavol Hudák. Podľa neho ho poznali hlavne miestni ľudia, keďže počas bývalého režimu sa o tomto príbehu báli hovoriť.Celý proces podľa Hudáka naštartoval ešte miestny farár Anton Lukáč, ktorý po smrti Anny Kolesárovej do matriky zomrelých k jej menu napísal – obeť svätej čistoty.priblížil. Druhým impulzom bol tamojší rodák páter Michal Potocký, jezuita, ktorý ju tiež osobne poznal a o jej príbehu hovoril medzi ľuďmi. Podľa Hudáka spísal svedectvá ľudí, ktorí boli v čase zabitia Anny Kolesárovej s ňou v pivnici. Urobil tak v roku 1957.Charakter pútnického miesta získala Vysoká nad Uhom podľa jeho ďalších slov až vtedy, keď Univerzitné pastoračné centrum Košice začalo organizovať púte k jej hrobu. Prvá Púť radosti sa uskutočnila v máji 1999.poznamenal. Ročne boli štyri, a to v lete, v jeseni, v zime a na jar. Postupne pribúdali ďalšie, a to jednodňová Púť rodín, a tiež Púť zrelosti určená pre starších. Obe realizujú dvakrát v roku. Mladí sa tam stretávajú aj počas Silvestra, kedy rekapitulujú starý a pripravujú sa na nový rok.Púte sa organizovali na tamojšom školskom dvore.priblížil rektor s tým, že ho prerobili a niečo tiež pristavali. V objekte sa okrem iného nachádza kaplnka, ubytovacia časť, spoločenská či prednášková miestnosť. K dispozícii je v obci aj objekt pre hostí a kňazov a ďalší dom pre dobrovoľníčky.Slávnosť blahorečenia Anny Kolesárovej, ktorá sa uskutočnila v sobotu (1.9.), je podľa Hudáka potvrdením toho, čo už cítili.uzavrel.