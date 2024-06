Putin a Kim Čong-un podpísali dohodu o partnerstve, zahŕňa pomoc v prípade útoku

Podpísali aj dohody o spolupráci

Putin sa poďakoval za podporu vojny

Planúce priateľstvo

19.6.2024 (SITA.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin a severokórejský vodca Kim Čong-un podpísali dohodu o partnerstve, ktorá zahŕňa aj vzájomnú pomoc v prípade útoku na ich krajiny. Dohoda hovorí o "komplexnom strategickom partnerstve", ale nie je jasné, čo to bude vyžadovať.Kim po podpísaní dokumentu vyhlásil, že je to "dosiaľ najsilnejšia dohoda" medzi Ruskom a ( KĽDR ) a vynáša rusko-severokórejské vzťahy na úroveň aliancie. Dohoda podľa neho sprostredkuje spoluprácu v rôznych oblastiach vrátane politiky, ekonomiky, kultúry a armády.Tiež podľa médií povedal, že dohoda má mierovú a obrannú povahu, pričom nepochybuje, že "sa stane hnacou silou urýchľujúcou vytváranie nového multipolárneho sveta".Putin podľa ruských štátnych médií povedal, že rokovania s Kimom sa vo veľkej časti zamerali na bezpečnostné a medzinárodné otázky. Ruský vodca tiež nevylúčil rozvoj vojensko-technickej spolupráce s KĽDR na základe danej dohody.Rusko a KĽDR tiež podpísali dohody o spolupráci v oblasti zdravotníctva, zdravotníckeho vzdelávania a vedy, informovali ruské štátne médiá s odvolaním sa na web Kremľa.Putin je v Severnej Kórei po prvý raz za 24 rokov. Šéf Kremľa pricestoval do KĽDR v noci, kde ho hneď po prílete privítal Kim, s ktorým potom v obrovskej kolóne cestoval cez vyzdobené hlavné mesto Pchjongjang.Počas dňa sa zúčastnil na honosnom uvítacom ceremoniáli na hlavnom námestí, ktorému sa prizerali pravdepodobne desaťtisíce ľudí. Kim počas neho okrem iného Putinovi predstavil popredných členov severokórejského vedenia.Na začiatku rokovaní sa ruský vodca poďakoval Kimovi za podporu ruskej vojny na Ukrajine , ktorá je podľa Putina z časti "boj proti imperialistickej hegemonistickej politike USA a ich satelitov proti Ruskej federácii".Kim zase povedal, že "planúce priateľstvo" Moskvy a Pchjongjangu je teraz ešte bližšie ako počas sovietskej éry a sľúbil "plnú podporu a solidaritu s ruskou vládou, armádou a ľuďmi vykonávajúcimi špeciálnu vojenskú operáciu na Ukrajine za účelom ochrany suverenity, bezpečnostných záujmov a územnej integrity".Rusko-severokórejské vzťahy a spolupráca oboch krajín sa v ostatných mesiacoch prehĺbili. Južná Kórea a Spojené štáty obvinili KĽDR z toho, že poskytuje Rusku delostrelectvo, rakety a ďalšiu techniku pre jeho vojnu na Ukrajine, pravdepodobne výmenou za kľúčové vojenské technológie a pomoc.Pchjongjang a Moskva tieto tvrdenia popierajú. Takéto konanie porušuje sankcie Bezpečnostnej rady OSN.