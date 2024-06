Potraviny nakupuje online čoraz viac ľudí. Za najväčší benefit považujú úsporu času, ukázal prieskum

Viac ako tretina objednáva potraviny online

19.6.2024 (SITA.sk) - Úspora času či nákladov na palivo a dopravu motivujú viac ako tretinu Slovákov a Sloveniek nakupovať potraviny online. Za benefit považujú aj doručenie v čase, v ktorom im to najviac vyhovuje alebo menej stresu.Online nakupovanie potravín naberá v posledných rokoch na popularite aj na Slovensku. Rýchlosť, široký sortiment a možnosť nakupovať z pohodlia domova bez potreby čakať v radoch láka čoraz viac zákazníkov. Je to zároveň nová príležitosť aj pre obchodníkov, ktorá dopĺňa zaužívaný model nákupu v kamennej predajni.Z prieskumu, ktorý pre technologicko-logistickú spoločnosť DODO a spoločnosť Tesco realizovala agentúra Nielsen Admosphere na vzorke 506 internetových respondentov 15+ vyplýva, že 35,4 % opýtaných nakupovalo za ostatných dvanásť mesiacov potraviny cez internet. Najčastejšie si cez internet potraviny objednávali respondenti z východného Slovenska, za posledný rok ich bolo až 38,7 %, nasledujú obyvatelia západného Slovenska s 35,3 % a stredného Slovenska s 31,4 %.V prieskume pre DODO a Tesco uviedla až polovica respondentov (50,1 %), že úspora času je jednou z výhod nákupu potravín cez internet s donáškou domov. Zároveň viac ako tretina opýtaných, ktorí za posledných dvanásť mesiacov nakupovali potraviny cez internet, považujú za benefit aj to, že nákup im bude doručený v čase, kedy im to najviac vyhovuje (34,8 %). "Z pohľadu doručenia tovaru domov sú potraviny špecifický segment kvôli senzitivite zákazníkov na rýchlosť celého procesu dodania. Osvedčeným riešením, ako maximálne vyhovieť potrebám zákazníkov je poskytnúť im možnosť vybrať si presný čas doručenia. Výrazne sa tým zníži pravdepodobnosť neúspešných alebo zmeškaných doručení," hovorí Ivo Velíšek, CEO technologicko-logistickej spoločnosti DODO pre Slovensko a Česko.Na doručení v konkrétnom časovom slote zákazníci oceňujú predovšetkým flexibilitu a predvídateľnosť. Z respondentov, ktorí za ostatných dvanásť mesiacov nakupovali potraviny cez internet až 50,6 % preferuje doručenie poobede alebo večer. "Našou prioritou je poskytnúť zákazníkom všetky možnosti, ktoré im uľahčia nákupy. Jednou z nich je objednanie potravín online a doručenie domov v časovom okne, ktoré si sami zvolia. Zákazníci si tak môžu presne naplánovať svoj deň a nestrácať drahocenný čas. Aj vďaka spolupráci s firmou DODO majú zákazníci na výber doručovacie okná v hodinových intervaloch a zároveň doručenie objednávky v deň objednania," hovorí Martin Bulla, prevádzkový riaditeľ Tesca na Slovensku.Najpozitívnejšie vnímajú nakupovanie potravín cez internet mileniáli a generácia Z. Viac ako štvrtina opýtaných (25,3 %) z týchto generácií zároveň považuje takýto typ nakupovania za menej stresujúci. Medzi respondentmi z vekovej skupiny nad 55 rokov to bolo 12 %. Z celkovej vzorky respondentov, ktorí nakupovali za posledných dvanásť mesiacov potraviny online, považuje takmer tretina (31,3 %) za benefit to, že v digitálnom nákupnom košíku robia menej spontánnych nákupov a kupujú iba produkty, ktoré skutočne potrebujú.Transport potravín vyžaduje špeciálne podmienky. Zásadným faktorom je zachovanie teplotného reťazca. Počas celého procesu doručenia potravín až k zákazníkom je dôležité zachovať teplotu 0 – 4 °C pri čerstvom mäse a rybách, mrazené jedlá chladiť suchým ľadom a pre mliečne výrobky platí maximálna teplota 8 °C. "Hygienickú bezpečnosť termoboxov, v ktorých sú prevážané potraviny, nechávame laboratórne overovať a nákladový priestor vozidiel čistíme pomocou ozónu. Zákazníci tak majú istotu, že potraviny z e-shopu dodáme v rovnakej kvalite, ako keď boli vyskladnené," hovorí Ivo Velíšek s tým, že flotila vozidiel DODO je vybavená špeciálnymi chladiacimi systémami a jej kuriéri sú vyškolení na zaobchádzanie s potravinami.