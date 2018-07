Putin a Trump budú možno rokovať najprv medzi štyrmi očami

Donald Trump a Vladimir Putin, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 3. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin a jeho americký náprotivok Donald Trump sa možno na začiatku summitu v Helsinkách naplánovaného na 16. júla stretnú najprv medzi štyrmi očami, ak sa na tom predbežne obe strany dohodnú. Povedal to v utorok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.Na novinársku otázku, či schôdzka medzi štyrmi očami vyhovuje ruskej strane, Peskov podľa agentúry TASS odvetil:Spravodajská stanica CNN v pondelok s odvolaním sa na svoje zdroje informovala, že americký prezident chce osobne hovoriť s Putinom predtým, než umožní ostatným poradcom a členom delegácie vstúpiť do rokovacej miestnosti.Aj júnové historické stretnutie Donalda Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una v hoteli Capella na singapurskom ostrove Sentosa sa konalo najprv medzi štyrmi očami len v prítomnosti tlmočníkov. Po necelej hodine umožnili vstúpiť do rokovacej miestnosti členom svojich delegácií.