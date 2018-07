Premiér: Bol som pripravený stretnúť sa s farmármi, zatiaľ to nevyšlo

Výjazdové 113. rokovanie vlády SR v Medzilaborciach v utorok 3. júla 2018. Na snímke uprostred predseda vlády SR Peter Pellegrini diskutuje s obyvateľmi Medzilaboriec. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Medzilaborce 3. júla (TASR) – Premiér SR Peter Pellegrini (Smer-SD) tvrdí, že sa chcel stretnúť s farmármi pred utorkovým výjazdovým rokovaním vlády SR v Medzilaborciach.povedal pred rokovaním vlády Pellegrini.Nespokojní farmári zaslali koncom minulého týždňa predsedovi vlády SR otvorený list, v ktorom reagovali na jeho verejne deklarovaný záujem osobne navštíviť východoslovenských farmárov a informovať sa o ich problémoch. Premiérovi navrhli farmy, ktoré odporúčajú navštíviť.Snahu predsedu vlády prísť do regiónov a spoznať problémy malých a stredných farmárov, ako aj problémy hospodárenia na náhradných pozemkoch vítajú podľa Iniciatívy poľnohospodárov aj farmári z juhu Slovenska, ktorí sa k nej pripojili. Po skončení návštevy na východe Slovenska pozývajú premiéra aj na osobné stretnutia na farmách južného Slovenska.Účastníci júnového traktorového protestu žiadajú vytvoriť nezávislý vyšetrovací tím so zapojením vyšetrovateľov z Európskej únie na vyšetrenie subvenčných podvodov a trestných oznámení pochádzajúcich od poľnohospodárov. Zároveň požadujú prijať zákon, v ktorom bude ukotvené obmedzenie nadobúdania pôdy podľa výmery a len pre fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Žiadajú zachovať stav náhradných pozemkov až do celkovej komasácie pôdy, prehodnotiť, či zrušiť zmluvy Slovenského pozemkového fondu s doterajšími užívateľmi a zaviesť riadne, korektné a transparentné pravidlá prideľovania pôdy tak, aby sa k pôde prednostne dostali miestni mladí a malí poľnohospodári.K ďalším požiadavkám patrí zabezpečiť, aby Pôdohospodárska platobná agentúra vyplácala dotáciu len subjektu, ktorý má k pôde právny vzťah, to znamená len tomu, kto ju vlastní, má na ňu nájomnú zmluvu alebo ju má v náhradnom užívaní. Žiadajú tiež vytvoriť Komisiu poľnohospodárov ako strategického a poradného partnera Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, vďaka ktorej by poľnohospodári lepšie a efektívnejšie kontrolovali tvorbu agropolitík.