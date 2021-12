Putin by mal telefonovať s Bidenom, chce od neho záväzné garancie, že sa NATO nerozšíri na Ukrajinu

Rusi chcú právne záväznú dohodu

Napätie v posledných týždňoch stúpa

Kremeľ obviňuje Ukrajinu a Západ

3.12.2021 (Webnoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin bude od USA žiadať záväzné garancie, ktoré zabránia rozšíreniu NATO na Ukrajinu.Požiadavku chce priamo tlmočiť svojmu americkému kolegovi Joeovi Bidenovi v telefonickom rozhovore, ktorý by sa mal podľa Kremľa uskutočniť v najbližších dňoch.Informoval o tom v piatok Putinov poradca pre zahraničné záležitosti Jurij Ušakov. Ako dodal, na rozhovore sa už obe strany dohodli a presný dátum zverejnia, keď Moskva a Washington doladia podrobnosti.Ukrajine, ktorá sa usiluje o vstup do NATO, aliancia poskytla prísľub členstva, avšak bez stanovenia konkrétneho časového plánu.Počas rozhovoru s Bidenom vznesie Putin požiadavku na dokument, ktorý by vylúčil akýkoľvek posun NATO ďalej na východ, poznamenal Ušakov.Rusko chce právne záväznú dohodu, ktorá by „vylúčila akékoľvek ďalšie rozširovanie NATO na východ a rozmiestnenie zbraňových systémov, ktoré by nás ohrozovali zo susedných krajín vrátane Ukrajiny“, povedal poradca ruského prezidenta.Rusko na takéto dohody dlhodobo tlačí a vzhľadom na nedávny nárast napätia sa táto problematika stala mimoriadne akútnou, dodal Ušakov.Vzťahy medzi Ruskom a NATO klesli na najnižšiu úroveň od skončenia druhej svetovej vojny po tom, čo Rusko v roku 2014 anektovalo ukrajinský polostrov Krym a podporilo separatistické povstanie, ktoré sa začalo na východe Ukrajiny v tom istom roku.Napätie v posledných týždňoch stúpa v súvislosti s posilňovaním ruských vojsk v blízkosti Ukrajiny.To znepokojuje ukrajinských a západných predstaviteľov, podľa ktorých to môže signalizovať zámer Moskvy napadnúť svojho bývalého sovietskeho suseda.Ministri zahraničných vecí NATO v utorok Rusko varovali, že akýkoľvek pokus o ďalšiu destabilizáciu Ukrajiny by bol chybou, za ktorú by Moskva draho zaplatila.Kremeľ trvá na tom, že takéto plány nemá. Ukrajinu a jej západných podporovateľov obviňuje, že svojimi tvrdeniami sa snažia zakryť vlastné agresívne zámery.