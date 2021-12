Lockdown na dva dni spomalil uverejňovanie pracovných ponúk na Profesii, oproti predošlým rokom sú čísla aj tak rekordné

Profesia

4.12.2021 (Webnoviny.sk) - Zamestnávatelia na portáli Profesia.sk minulý týždeň v stredu a vo štvrtok spomalili uverejňovanie pracovných ponúk. V stredu vláda rozhodovala o lockdowne a štvrtok bol prvý deň s prísnymi opatreniami.November na Slovensku bol opäť ovplyvnený pandémiou, čísla trhu práce sú však oproti prvej či druhej vlne pozitívnejšie. V tlačovej správe to uviedla spoločnosťPočas novembra uverejnili firmy na portáli26 770 inzerátov. Je to o 1 762 menej ako v októbri.Počet ponúk v novembri je oproti predošlým trom mesiacom nižší. V porovnaní s rovnakým obdobím v predošlých rokoch však ide stále o rekordné čísla.Trh práce preto uchádzačom aktuálne ponúka omnoho viac voľných pracovných ponúk, než bolo zvykom aj v nepandemickom období.Vývoj počtu uverejnených pracovných ponúk na Profesii počas jednotlivých novembrových dní ukazuje jemný výkyv v stredu 24. novembra a štvrtok 25. novembra.Pracovné dni, kedy sa prijal a začal platiť celoplošný lockdown, boli jedinými, keď zamestnávatelia uverejnili menej ako tisíc ponúk.Neskôr sa však situácia zrejme zmiernila. Nasledujúce tri pracovné dni už priniesli zakaždým viac ako 1 100 nových inzerátov.Zamestnávatelia uverejnili do konca novembra po sprísnení opatrení 4 741 pracovných ponúk. Najčastejšie išlo o pracovné inzeráty do obchodu, výroby, informačných technológií a dopravy, špedícii a logistiky.Firmy z cestovného ruchu, gastra a hotelierstva uverejnili v novembri 698 pracovných ponúk. Je to po pozitívnejšom polroku prvý raz, čo sa počet inzerátov v tomto sektore opäť znížil pod hranicu tisíc.Toto sa naposledy udialo ešte v apríli. Vtedy išlo o 933 ponúk. Oproti novembru minulého roka sú však čísla pozitívnejšie. Vlani išlo o 240 ponúk.Aj napriek vyhlásenému lockdownu zamestnávatelia tohto sektora stále uverejňujú pracovné príležitosti pre ľudí. V období od 25. do 30. novembra išlo o 64 inzerátov.