Putin chce posilniť právomoci parlamentu a vlády, premiér Medvedev na to podal demisiu

Parlamentný systém by škodil

Padla vláda

15.1.2020 (Webnoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin navrhol v stredu zmenu ústavy s cieľom posilniť právomoci parlamentu a vlády. Tento krok by mohol naznačovať jeho úmysel ujať sa vysokej politickej funkcie po tom, čo sa skončí jeho prezidentský mandát. Putin v každoročnom prejave navrhol zmeniť ústavu tak, aby mohli poslanci menovať premiéra a členov kabinetu.Tieto právomoci má v súčasnosti prezident. “Posilním rolu parlamentu a parlamentných strán, právomoci a nezávislosť premiéra a všetkých členov kabinetu," uviedol Putin.Zároveň však povedal, že Rusko by neostalo stabilné, ak by zaviedli parlamentný systém vlády. Prezident si má preto ponechať právo odvolávať premiéra a ministrov, menovať vysokých vojenských a bezpečnostných predstaviteľov a veliť armáde a bezpečnostným zložkám. Zdôraznil tiež, že ústavné zmeny musia ľudia schváliť v referende.Putinov súčasný mandát vyprší v roku 2024 a ruské politické elity už silno špekulujú, aké sú jeho plány do budúcnosti.Ruský premiér Dmitrij Medvedev v reakcii na Putinove navrhované zmeny predložil svoju rezignáciu. Informovala o tom agentúra TASS.