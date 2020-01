Pozor na podvodníkov, ktorí využívajú „sociálne inžinierstvo“. Polícia priblížila odstrašujúce prípady

Odstrašujúce príklady

15.1.2020 (Webnoviny.sk) - Tehotná žena dostala do počítača vírus, iný muž sa stal obeťou „onkologickej nadácie“. Polícia opäť upozorňuje na podvodníkov, ktorí využívajú tzv. sociálne inžinierstvo, aby sa dostali k citlivým údajom.Ako upozornila polícia na sociálnej sieti, v súčasnosti sú počítače a mobilné telefóny chránené lepšie ako v minulosti a úroveň ich zabezpečenia sa z roka na rok zvyšuje.Pre hekerov a podvodníkov je preto ťažšie dostať sa k rôznym súkromným údajom. Spoliehajú sa preto na tzv. sociálne inžinierstvo, čo znamená, že ľudí bez toho, aby si to uvedomili, online alebo dokonca osobne navedú na to, že spravia také kroky, vďaka ktorým sa dostanú k ich údajom v PC, či mobile.„Všetko je to o ich psychologickom vplyve na vaše myslenie a ďalšie kroky, ktoré neviete ani ako, ale spravíte,“ upozorňuje polícia.Odstrašujúcim príkladom sú aj prípady zo zahraničia. Tehotná žena požiadala obchodníka, aby jej vytlačil ultrazvuk jej dieťaťa. Záber bol uložený na USB kľúči, na ktorom sa nachádzal vírus, ktorý napadol predajcov počítač a umožnil, aby sa na diaľku do neho dostali podvodníci. Tí sa pokúsili prihlásiť do internet bankingu majiteľa a previesť platby.V druhom prípade riaditeľa spoločnosti, ktorého príbuzný trpel onkologickým ochorením, požiadali o stretnutie s členmi nadácie, ktorá sa zaoberá pomocou práve týmto ľudom. Na schôdzke sa dohodli, že mu emailom pošlú materiály o spolupráci.Vo vnútri PDF dokumentov mu však doručili aj programy so škodlivým kódom, cez ktorý bola vykonaná obchodná špionáž.Ako pripomína polícia, najlepšou prevenciou je vyvarovať sa použitiu dátových nosičov a internetových odkazov z neznámych, nekontrolovaných, neoverených alebo nedôveryhodných zdrojov, a taktiež neotvárať prílohy neznámych emailov.