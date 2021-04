Putin chváli reakciu krajiny na pandémiu a vyzval na urýchlenie očkovania, Rusom sľúbil aj nové dávky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.4.2021 (Webnoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin sa v stredu prihovoril národu a pochválil reakciu krajiny na pandémiu koronavírusu . Rýchly vývoj troch vakcín proti ochoreniu COVID-19 podľa jeho slov vyzdvihuje technologický a priemyselný potenciál Ruska. Šéf Kremľa zároveň vyzval úrady, aby urýchlili tempo očkovania , ktoré je v porovnaní so Západom pomalšie.Putin okrem iného vo svojom prejave uznal, že pandémia zhoršila demografické trendy v Rusku, a sľúbil opatrenia na podporu pôrodnosti a zvýšenia priemernej dĺžky života. Tiež navrhol nové stimuly na pomoc ekonomike zasiahnutej pandémiou a nové sociálne dávky.Ruský prezident rečnil v čase rozsiahleho zásahu Kremľa proti opozičným protestom a rastúceho napätia so Západom. Spojenci uväzneného opozičného lídra Alexeja Navaľného vyzvali na stredu na protesty po celom Rusku, v čase keď sa dal na hladovku a zhoršuje sa mu zdravie.Navaľného väzba a zhoršujúci sa zdravotný stav spôsobili medzinárodné pobúrenie a prispeli k napätiu medzi Moskvou a Západom, ktorých vzťahy sú už narušené pre zasahovanie do volieb, hackerské útoky či najnovšie masívne rozmiestnenie vojakov pri ukrajinskej hranici. Kremeľ odmietol obavy Západu zo zhromažďovania vojakov s tým, že si môže nasadzovať vojakov na svojom území, kedykoľvek považuje za potrebné.