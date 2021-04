Klub 500 žiada stiahnutie smernice o rovnakom odmeňovaní mužov a žien, uškodila by zamestnancom i firmám

Žiada o stiahnutie návrhu

21.4.2021 (Webnoviny.sk) - Odmeňovanie zamestnancov podľa tabuľkových platov bez ohľadu na to, aké majú individuálne schopnosti, vzdelanie či skúsenosti. Takýto scenár hrozí podľa Klubu 500 po prijatí pripravovanej smernice z dielne Európskeho parlamentu aj na Slovensku.Združenia najväčších slovenských zamestnávateľov pritom tvrdí, že by sme sa tak prakticky vrátili pred rok 1989. S návrhom preto zásadne nesúhlasí a žiada, aby bol stiahnutý. Navrhované pravidlá o rovnakom odmeňovaní podľa neho zamestnancom i zamestnávateľom skôr uškodia, namiesto toho, aby im priniesli deklarované benefity.„Sme presvedčení, že úradníci v Bruseli by urobili lepšie, ak by sa venovali otázkam podpory európskej ekonomiky a príprave opatrení proti upadajúcej európskej konkurencieschopnosti. To sú dôležité oblasti, ktoré je potrebné čo najakútnejšie riešiť, ak má Európska únia držať krok so svetom. Bolo by dobré, aby sa bruselskí úradníci radšej pýtali zamestnávateľov, ale aj obyvateľov únie, čo ich reálne trápi a v čom im môžu naozaj pomôcť,“ reagoval na aktivitu únie výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor Európska únia hovorí o značných rozdieloch v odmeňovaní mužov a žien na rovnakých pozíciách, a tak prišla s návrhom pripravovanej smernice, ktorá by podľa nej mala zabezpečiť rovnosť v odmeňovaní mužov a žien. Navyše navrhuje, aby boli rovnako odmeňovaní zamestnanci v rámci celej skupiny tých-ktorých podnikov.„Naozaj si nevieme predstaviť rovnakú odmenu pracovníka či pracovníčky v rámci jednej veľkej firmy, ktoré má svoje prevádzky v úplne iných regiónoch s diametrálne odlišnou ekonomickou situáciou a trhom práce, napríklad v Bratislave, Snine, alebo aj v Prahe či Mníchove," doplnil Gregor.Podľa návrhu smernice by zároveň zamestnávatelia mali na elimináciu rozdielov v odmeňovaní naviac zriaďovať aj osobitné oddelenia, ktoré by sa mali tejto problematike venovať. Klub 500 upozorňuje na to, že by to prinieslo zbytočné byrokratické zaťaženie podnikov a nepochybne taktiež enormné zhoršenie medziľudských vzťahov na pracovisku.Zamestnanci by si totiž mohli zvoliť kolegu, s ktorým si budú porovnávať výšku odmeny a tí, ktorí budú nespokojní so svojím platom, by si podľa smernice mohli na súde vymáhať rozdiel celkovej mzdy, a to až na obdobie troch rokov dozadu.