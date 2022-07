Putin diskutoval s Lukašenkom o spoločných opatreniach voči litovskému zákazu prepravy tovarov do Kaliningradu

11.7.2022 (Webnoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin a jeho bieloruský náprotivok Alexander Lukašenko diskutovali o možných spoločných opatreniach v reakcii na litovský zákaz tranzitu tovarov do ruskej exklávy Kaliningrad.V pondelok o tom informoval Kremeľ, ktorý obmedzenia v Litve označil za nelegálne. Na svojej webstránke to uvádza televízia CNN.Litva zakázala prechod tovarov, ktoré podliehajú sankciám Európskej únie, cez jej územie do Kaliningradu v júni. Moskva rozhodnutie odsúdila a varovala pred odvetnými krokmi.