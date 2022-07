Odchod SaS z koalície nemusí znamenať predčasné voľby, politológovia načrtli možné scenáre vývoja

Konflikt znamená preferenčné straty

Podmienečná podpora sulíkovcov

Napätý vzťah medzi OĽaNO a SaS

11.7.2022 (Webnoviny.sk) - V prípade odchodu strany Sloboda a Solidarita (SaS) z vládnej koalície, by nachádzanie podpory v parlamente pri schvaľovaní zákonov mohlo vyústiť do ďalších sporov, myslí si sociológ z agentúry AKO Václav Hřích . Spojenectvo môže byť uzavreté s poslancami SaS, s nezaradenými poslancami alebo s opozíciou, čo by mohlo generovať ďalšie spory.„SaS by však mohla mať silnejšiu pozíciu, keďže by bolo potrebné sa s ňou dohadovať vždy a nielen jednorazovo pri niektorých zákonoch. Najväčšia deeskalácia situácie by mohla byť, ak by sa im podarilo dohodnúť sa, čo však teraz vnímam veľmi negatívne, že by sa to podarilo," uviedol pre agentúru SITA Hřích.Čím dlhšie sa však bude riešenie konfliktu medzi Igorom Matovičom OĽaNO ) a Richardom Sulíkom (SaS) odkladať, tým viac bude podľa jeho názoru narastať nedôvera v štátne inštitúcie.„Keď sa pozrieme na to, ako postupne za posledný rok, rok a pol klesá dôveryhodnosť nielen k lídrom politických strán, ale aj k inštitúciám, teda k vláde alebo úradu prezidenta SR, tak čím dlhšie nebude jasné, ako sa to ďalej vyvinie a ako sa situácia vyrieši, tým bude podľa môjho názoru nedôvera ľudí stále rásť, čo nikdy nie je dobré," dodal Hřích.Podľa jeho názoru sú dve možnosti. Buď bude hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a SaS čakať do poslednej chvíle, alebo niektorá strana urobí radikálne rozhodnutie. „Kým sa tak nestane, bude to podľa mňa veľký problém. Pomôcť situácii môžu ešte požiadavky strany SaS, ktoré chce strana predostrieť premiérovi. Z minulosti však vieme, že akýkoľvek väčší konflikt znamená preferenčné straty," podčiarkol.Podľa politológa Grigorija Mesežnikova nie je vylúčené ani to, že bude pôsobiť trojkoalícia s ad hoc podporou SaS s tým, že vláda bude mať obmedzené možnosti, no zákony bude môcť schvaľovať.„Samozrejme podpora zo strany SaS by bola podmienečná, s podporou takých návrhov, ktoré sú v profile SaS. Ďalšou možnosťou by bola ad hoc podpora zo strany opozície, keďže Matovič už má skúsenosť s podporou fašistov. Otázkou je, nakoľko je to akceptovateľné pre ďalších koaličných partnerov. Tretím prípadom by bolo vyhlásenie predčasných volieb," vysvetlil politológ.Podľa jeho názoru sa nateraz zdá, že sa vládna koalícia 1. septembra skráti o jedného. To, že by situáciu pomohol vyriešiť Eduard Heger (OĽaNO) z pozície premiéra však neočakáva. „Teoreticky si viem predstaviť, že OĽaNO vyhovie požiadavke SaS, veď Matovič už raz odstúpil z postu premiéra, ale do akej miery to vyrieši konflikt medzi týmito stranami si neviem predstaviť, respektíve čo by za to OĽaNO chcelo. Igor Matovič by napokon stále bol v parlamente. Otázkou stále zostáva, ako by Matovič vládu, z ktorej by bol akoby vyhodený, nechal dýchať," povedal politológ Juraj Marušiak Myslí si, že medzi možnosťami je rozpad koalície a vznik menšinovej vlády opierajúcej sa o nezaradených poslancov alebo rozpad koalície s predčasnými voľbami, no do úvahy pripadá aj úradnícka vláda, ktorá by sa opierala o strany v terajšej konštelácii, prípadne by sa koaličná konštelácia zmenila, či už pod vedením Eduarda Hegera alebo bez neho. „No neviem predpokladať, či by Igor Matovič nechal tú vládu dýchať ako poslanec parlamentu," skonštatoval.Vzťah medzi OĽaNO a SaS je podľa Marušiaka napätý a evidentne problematický od samotného vzniku koalície, aj od čias prijímania pandemických opatrení.„Je tam evidentná aj osobná rivalita medzi oboma lídrami a sú to aj osobné animozity a problematické je aj svojvoľná interpretácia koaličnej zmluvy zo strany Igora Matoviča a taká interpretácia, ktorá vlastne znamená jej nerešpektovanie. Obe strany si kladú navzájom evidentne neprijateľné podmienky. Požiadavka Sulíka na odstúpenie Igora Matoviča je pre OĽaNO neprípustná, pretože je to predsa len stranícky líder a symbolizuje túto stranu. Za zvláštne považujem aj to, že Richard Sulík včera 10. júla interpretoval isté požiadavky smerom k Matovičovi verejne," uzavrel Marušiak s tým, že v dobre fungujúcej koalícii sa takéto podmienky medzi partnermi odovzdajú osobne a následne sa interpretujú verejne.