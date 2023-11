Putin dostal od Číny pochvalu a vyzval ju na užšie vzťahy v oblasti vojenskej spolupráce

Spolupráca Ruska a Číny

Pochvala za odolávanie tlaku Západu

8.11.2023 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin povedal čínskemu vysokopostavenému vojenskému predstaviteľovi, že by Moskva a Peking mali rozšíriť ich spoluprácu v oblasti vojenských satelitov a ďalších potenciálnych obranných technológií.Putin podpredsedovi čínskeho Ústredného vojenského výboru Čangovi Jou-sia zdôraznil, že je dôležité rozvíjať užšie vojenské väzby, pričom prioritu má oblasť špičkových technológií.„Mám na mysli vesmír vrátane prostriedkov na vysokej obežnej dráhe a nových perspektívnych typov zbraní, ktoré zaistia strategickú bezpečnosť Ruska aj Čínskej ľudovej republiky,“ povedal bez podrobností Putin, ktorého vyjadrenia odvysielala televízia.Hoci Rusko a Čína podľa neho „nebudujú vojenské aliancie založené na vzorcoch studenej vojny“, ich spolupráca je „seriózny faktor pri stabilizovaní medzinárodnej situácie“.NATO chce rozšíriť svoj dosah do ázijsko-tichomorského regiónu, povedal tiež Putin s tým, že je to „pokus presiahnuť jeho geografickú sféru vplyvu“.„Spojené štáty čoraz viac zaťahujú členov aliancie do podnecovania napätia v ázijsko-tichomorskom regióne a pokúšajú sa vytvárať nové vojensko-politické aliancie, vrátane krajín tohto regiónu, vychádzajúc zo svojich vlastných egoistických záujmov," povedal a dodal, že Čína s Ruskom na to reagujú „pokojne a vyrovnane“.​Čang pochválil Moskvu za to, že odoláva tlaku Západu v podobe sankcií a ukazuje mu, že ju nezlomia žiadne ťažkosti. „Čínska strana vám za to vyjadruje rešpekt,“ povedal.Generál sa počas dňa stretol aj s ruským ministrom obrany Sergejom Šojguom a tiež chválil vzájomnú vojenskú spoluprácu a podporu v kľúčových otázkach.