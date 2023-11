Rozhodnutie vlády nepodporiť vojenskú pomoc Ukrajine je čisto teatrálnym gestom, Ficove argumenty podľa PS nesedia

Poškodilo to reputáciu Slovenska

Ficove argumenty nesedia

8.11.2023 (SITA.sk) - Rozhodnutie vlády nepodporiť vojenskú pomoc Ukrajine je čisto teatrálnym, divadelným gestom. Myslí si to predseda Progresívneho Slovenska (PS) a podpredseda parlamentu Michal Šimečka , ktorý dodal, že k nemu ani nemuselo prísť.Šéf progresívcov si zároveň myslí, že rozhodnutie vlády poškodilo reputáciu Slovenska v očiach iných ako spoľahlivého partnera. Zároveň to podľa neho bude mať dopad na schopnosť presadzovať vlastné záujmy v rámci Európskej únie či Severoatlantickej aliancie , či už ide o eurofondy, alebo plán obnovy.Nová vláda podľa podpredseda parlamentu nemá žiadnu víziu ani plán pre budúcnosť Slovenska. Jasný „program pomsty" vidí PS len na ministerstve vnútra.„Každému, kto len trochu rozumie geopolitike a medzinárodným vzťahom, musí byť jasné, že vláda tu koná v rozpore s našimi vlastnými strategickými záujmami. Aj vojenská pomoc Ukrajine totiž nie je len o nejakej charite, len o solidarite s napadnutou krajinou. Je to o našej vlastnej bezpečnosti. Logika je úplne jednoduchá. Čím silnejšia je ukrajinská armáda, tým bezpečnejšie je Slovensko," uviedol predseda PS na stredajšej tlačovej besede.Poslanec Tomáš Valášek (PS) zdôraznil, že neodobrený balík pomoci pre Ukrajinu obsahoval muníciu, ktorú Ukrajinu urgentne potrebuje. Tvrdí, že argument predsedu vlády Roberta Fica Smer-SD ), ktorý uviedol, že túto muníciu nesmieme poskytnúť, pretože by sme tak urobili na úkor našej bezpečnosti, nesedí.„Pre našu bezpečnosť nie je nič dôležitejšie, ako zastaviť ruského agresora čo najďalej od našich hraníc," povedal Valášek.