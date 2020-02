Putin dostal otázku, či chce referendum o ústavných zmenách využiť na to, aby sa udržal pri moci

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.2.2020 (Webnoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin v utorok povedal, že cieľom celonárodného referenda o ústavných zmenách, ktoré navrhol, nie je predĺžiť jeho funkčné obdobie. V otázke svojich budúcich politických plánov však naďalej ostáva tajnostkársky.Kritici Kremľa považujú navrhované zmeny za nástroj, ktorý ho má udržať pri moci. Jeho súčasné funkčné obdobie vyprší v roku 2024. Z navrhnutých zmien však nie je jasné, ako presne by to mohol spraviť.Počas stretnutia so študentmi a učiteľmi dostal Putin otázku, či chce ľudové hlasovanie využiť na to, aby si predĺžil moc. "Nenavrhol som to, aby som predĺžil svoju vládu. Voľba hlavy štátu sa musí uskutočniť na základe súťaže," odpovedal prezident.Pozorovatelia špekulujú, že po vypršaní mandátu by Putin mohol zmeny využiť na to, aby vládol ďalej z postu premiéra či šéfa Štátnej rady. Šéf Kremľa oznámil zmeny ústavy v januári. Akékoľvek zmeny ústavy musia schváliť občania v referende.