Putin dúfa, že budúci rok v Sýrii zavládne mier

Ruský prezident Vladimir Putin Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 30. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin považuje za možné, že boje v Sýrii definitívne utíchnu v priebehu nadchádzajúceho roka. Kremeľ to vyhlásil v pondelok po telefonáte ruského lídra so sýrskym náprotivkom Bašárom Asadom, informovala tlačová agentúra DPA.Putin vyjadril v tomto rozhovore nádej, že spoločné snahy prispejú k tomu, aby v roku 2020 zavládol v Sýrii konečne mier. Zároveň potvrdil, že Rusko chce so Sýriou budovať "obojstranne prospešnú spoluprácu".Sýrska armáda s podporou Ruska v uplynulých týždňoch zintenzívnila útoky na provinciu Idlib, ktorá je v Sýrii posledným významným územím pod kontrolou povstaleckých bojovníkov a džihádistov. Podľa údajov OSN tieto násilnosti vyvolali útek vyše 235.000 ľudí.Občianska vojna v Sýrii vypukla v roku 2011, pričom OSN odhaduje, že si doteraz vyžiadala životy vyše 400.000 ľudí. Rusko, považované za najdôležitejšieho spojenca Damasku, sa snaží sprostredkovať riešenie konfliktu spolu s Tureckom a Iránom.