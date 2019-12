Svetový trh s luxusným tovarom rástol, lídrami sú topánky a šperky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 30. decembra (TASR) - Napriek obchodným vojnám a politickým turbulenciám trh s osobným luxusným tovarom rástol globálne na úrovni štyroch percent a dosiahol 281 miliárd eur. Celkový trh luxusných tovarov a služieb očakáva ročné výsledky v hodnote až 1,3 bilióna eur. V tretej dekáde však čaká producentov luxusu dramatická zmena.," komentuje situáciu Alojz Ryšavý zo spoločnosti ALO diamonds. Podľa neho nové formáty komunikácie používajú aj tradičné konzervatívne značky – prezentujú spoločenskú zodpovednosť a využívajú aj netradičné komunikačné kanály, akými sú napríklad umiestnenia produktov vo videohrách.V roku 2020 bude mať najväčší podiel na raste trhu online predaj a sila sociálnych sietí. Mileniáli už teraz tvoria 35 % zákazníkov trhu s luxusným tovarom a v roku 2025 to už bude 45 %. Pre veľkú väčšinu z nich je dôležité, ako prejavuje značka zodpovednosť v podnikaní, ako prispieva k udržateľnosti a ochrane životného prostredia a práv zamestnancov.Predaj topánok a luxusných šperkov rástol kontinuálne až 9 %, nasleduje kožený tovar (4 %) a kozmetika (3 %), predaj hodiniek sa prepadol v roku 2019 o 2 %.Najväčší podiel na rastúcich číslach má čínsky trh vzhľadom na jeho veľkosť a dvojciferný medziročný rast (26 %). Dominantnými trhmi však pre luxusný tovar aj napriek pomalšiemu rastu stále zostávajú Spojené štáty (84 miliárd eur) a Európa (88 miliárd eur). "," zdôrazňuje Ryšavý.Významný podiel na trhu diamantových šperkov tvorili dizajnérske kúsky známych značiek. Hodnota drahokamov a kvalita spracovania zvyšujú investičný potenciál kupovaného šperku. Tento pozitívny trend odzrkadľujú rastúce predaje klenotníckych spoločností. Najväčší svetový predajca diamantových šperkov Signet Group zaznamenala v treťom štvrťroku 2019 nárast predaja o 2,1 %. Spoločnosť Tiffany & Co. reportuje rast predaja až o 7 % v ázijských krajinách a 4 % v USA.Podľa Ryšavého po najväčšej kúpe v histórii luxusu, keď koncern LVMH prebral spoločnosť Tiffany, sa trend fúzii a spájania dá očakávať aj roku 2020. Značkám to umožní ponúkať zákazníkom produkty v rôznych segmentoch alebo na základe dátovej analytiky personalizovať produkty.