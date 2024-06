Putin je na štátnej návšteve vo Vietname, usiluje sa o posilnenie vzťahov medzi Moskvou a Hanojom

20.6.2024 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin je vo štvrtok na štátnej návšteve Vietnamu, kde sa usiluje o posilnenie vzťahov s dlhoročným partnerom v čase čoraz väčšej izolácie Moskvy pre jej vojnu na Ukrajine.V Hanoji má naplánované stretnutia s viacerými predstaviteľmi, medzi ktorými budú aj najvplyvnejší politik - generálny tajomník vietnamskej komunistickej strany Nguyen Phu Trong a nový prezident To Lam. Putin je na návšteve Vietnamu po prvý raz od roku 2017.V článku pre oficiálne noviny komunistickej strany vo Vietname Nhan Dan sa Putin zaviazal prehĺbiť vzťahy medzi Moskvou a Hanojom. Zároveň pochválil Vietnam ako „silného podporovateľa spravodlivého svetového poriadku založeného na medzinárodnom práve, na princípoch rovnosti všetkých štátov a nezasahovaní do ich vnútorných záležitostí“.Tiež sa poďakoval „vietnamským priateľom za vyrovnanú pozíciu k ukrajinskej kríze“. Vietnam zastáva neutrálny postoj k ruskej vojne na Ukrajine. Putin pricestoval do Vietnamu zo Severnej Kórey, kde okrem iného podpísal s tamojším vodcom Kim Čong-unom dohodu o okamžitej vzájomnej pomoci v prípade vojny.