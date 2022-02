Putin je vyšinutý človek, hovorí Mesežnikov a prijaté sankcie voči Rusku označil za nedostatočné

Medzi sankciami chýba jedna vec

Sankcie štát časom oslabia

25.2.2022 (Webnoviny.sk) - Rusko by sa malo izolovať vo všetkom. Počnúc športom a všetkým, čo Rusko využíva na vlastné PR vrátane zákazu rozširovania ruskej propagandy prostredníctvom televíznych kanálov. Toto všetko musí prísť a veľmi rýchlo.Pre agentúru SITA to povedal politológ Grigorij Mesežnikov s tým, že prijaté sankcie voči Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu nie sú dostatočné prísne a nie je v nich všetko.Ako príklad spomenul systém Swift , od ktorého sa Rusko nateraz neodstrihne. Tento krok by znemožnil robiť platobné transakcie medzi Ruskom a ostatnými krajinami. Podľa Mesežnikova medzi sankciami malo byť vypnutie Ruska zo spomínaného systému.„Úvahy, že nás to môže poškodiť, majú nejaký základ, ale to, čo prichádza, nás poškodzuje oveľa viac. Posilnenie agresívneho diktátora nás môže ohroziť viac, ako zníženie ziskov alebo nejaké problémy pre západné spoločnosti, ktoré investujú v Rusku. Investície by mali prestať do ruskej ekonomiky,“ zhodnotil Mesežnikov.Podľa neho spoločnosti išli do Ruska na vlastný risk a najmä po roku 2014 bolo jasné, že ich Rusko využije na vydieranie Európy.Politológ nevedel odpovedať na otázku, či je možné Rusko sankciami oslabiť natoľko, aby sa vzdalo ambícií opäť zasiahnuť v rámci teritória bývalého Sovietskeho zväzu. Mesežnikov si položil si otázku, či je niečo lepšie ako sankcie. Keď Rusko oslabia, tak podľa politológa oslabia aj jeho chuť na ďalšiu expanziu.„On je vyšinutý človek ( Vladimír Putin – pozn. SITA), ale sankcie oslabia štát a ten bude musieť na to reagovať. Nedá sa čakať, že na druhý deň prestanú so svojou vojenskou agresiou, ale z dlhodobého hľadiska ich to oslabí,“ doplnil Mesežnikov.