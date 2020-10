Putin je za pokračovanie jadrového paktu s USA, k rozhovorom by sa mohla pripojiť aj Čína

Vzájomná kontrola veľmocí

Dohodu chcú aj Američania

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.10.2020 (Webnoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin v piatok dôrazne vyzval na záchranu paktu o kontrole jadrových zbraní medzi Ruskom a Spojenými štátmi americkými, pričom navrhuje predĺžiť jeho platnosť minimálne o rok.Vyhlásenie 68-ročného rodáka z Petrohradu prichádza v nesúlade so signálmi od ruských a amerických diplomatov o osude Novej dohody START, ktorej platnosť by sa mala skončiť 5. februára 2021, pokiaľ sa Moskva a Washington nedohodnú na jej predĺžení.Uvedenú dohodu o znižovaní počtu jadrových zbraní podpísali 8. apríla 2010 v Prahe vtedajší prezidenti Ruska a USA - Dmitrij Medvedev Každá krajina môže vlastniť maximálne 1550 strategických nukleárnych hlavíc a 700 balistických striel a bombardérov, pričom pakt obsahuje aj pravidlá pre vzájomnú kontrolu.Podľa Putina by bolo "veľmi smutné, keby zmluva prestala existovať bez toho, aby ju nahradil iný zásadný dokument tohto druhu".Jeho existenciu si prajú aj Američania. Ich šéf diplomacie Mike Pompeo dokonca vyjadril nádej, že sa k rozhovorom pripojí aj Čína.